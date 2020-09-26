Цветовод подцепил паразита от любимого растения, и его мозг превратился в желе

В Великобритании садовод-любитель во время пересаживания растений заразился смертельной инфекцией, возбудителем которой являются живущие на цветах амёбы-паразиты. Об этом сообщает Daily Star.
Учёные выяснили, что коронавирус может стать причиной опухоли мозгаПодобное воздействие ранее было доказано у других вирусов.
— После томограммы врачи увидели, что мозг 82-летнего мужчины сильно повреждён и на снимке напоминает сгусток желе, — пишет издание.
Как отмечают специалисты, у погибшего было мало шансов на выживание, поскольку подобные ситуации, как правило, выявляются уже после вскрытия из-за отсутствия надёжных способов диагностики. Соответственно, данных об успешном лечении пока не так много. Они также указывают, что такие случаи — крайняя редкость, эти амёбы почти не проникают в другие организмы, чтобы паразитировать в тканях человека.
Девочка из Техаса заразилась поедающей мозг амёбой после купания и впала в комуОтмечается, что она уже неделю борется с недугом, хотя обычно подобные пациенты умирают за несколько дней.
Ранее Лайф сообщал, что учёные нашли аномалии в мозге космонавтов на МКС.
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