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Цветовод подцепил паразита от любимого растения, и его мозг превратился в желе

Врачи пытались спасти мужчине жизнь, но не смогли.

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Фото © Daily Star

В Великобритании садовод-любитель во время пересаживания растений заразился смертельной инфекцией, возбудителем которой являются живущие на цветах амёбы-паразиты. Об этом сообщает Daily Star.

Учёные выяснили, что коронавирус может стать причиной опухоли мозга

Подобное воздействие ранее было доказано у других вирусов.

После томограммы врачи увидели, что мозг 82-летнего мужчины сильно повреждён и на снимке напоминает сгусток желе, — пишет издание.

Как отмечают специалисты, у погибшего было мало шансов на выживание, поскольку подобные ситуации, как правило, выявляются уже после вскрытия из-за отсутствия надёжных способов диагностики. Соответственно, данных об успешном лечении пока не так много. Они также указывают, что такие случаи — крайняя редкость, эти амёбы почти не проникают в другие организмы, чтобы паразитировать в тканях человека.

Девочка из Техаса заразилась поедающей мозг амёбой после купания и впала в кому

Отмечается, что она уже неделю борется с недугом, хотя обычно подобные пациенты умирают за несколько дней.

Ранее Лайф сообщал, что учёные нашли аномалии в мозге космонавтов на МКС.

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