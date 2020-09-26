Цветовод подцепил паразита от любимого растения, и его мозг превратился в желе

Как отмечают специалисты, у погибшего было мало шансов на выживание, поскольку подобные ситуации, как правило, выявляются уже после вскрытия из-за отсутствия надёжных способов диагностики. Соответственно, данных об успешном лечении пока не так много. Они также указывают, что такие случаи — крайняя редкость, эти амёбы почти не проникают в другие организмы, чтобы паразитировать в тканях человека.