На Камчатке при обвале на руднике погиб рабочий

Следственный комитет Камчатского края проводит проверку по факту обрушения породы в руднике "Бараньевский", в результате которого погиб 54-летний работник предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Якутии запущена работа самой большой угольной шахты в РоссииОжидаемая мощность "Инаглинской" — около 12 миллионов тонн угля в год.
— 25 сентября 2020 года около 21:20 (12:20 мск) на участке подземных работ на штольне "Южная" произошёл обвал горной массы. Один из работников получил травмы, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении.
Отмечается, что ход проверочных мероприятий находится на контроле местной прокуратуры. Вне зависимости от их результатов прокурорами будет дана оценка соблюдению требований в области охраны труда на предприятии.
Ранее Лайф сообщал, что СКР возбудил уголовное дело после гибели двух горняков в шахте в Кузбассе.
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