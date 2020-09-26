На Камчатке при обвале на руднике погиб рабочий

Следственный комитет Камчатского края проводит проверку по факту обрушения породы в руднике "Бараньевский", в результате которого погиб 54-летний работник предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— 25 сентября 2020 года около 21:20 (12:20 мск) на участке подземных работ на штольне "Южная" произошёл обвал горной массы. Один из работников получил травмы, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ход проверочных мероприятий находится на контроле местной прокуратуры. Вне зависимости от их результатов прокурорами будет дана оценка соблюдению требований в области охраны труда на предприятии.