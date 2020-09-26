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На Камчатке при обвале на руднике погиб рабочий

Местная прокуратура оценит соблюдение требований в области охраны труда на предприятии.

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Фото © Артём Геодакян / ТАСС

Следственный комитет Камчатского края проводит проверку по факту обрушения породы в руднике "Бараньевский", в результате которого погиб 54-летний работник предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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25 сентября 2020 года около 21:20 (12:20 мск) на участке подземных работ на штольне "Южная" произошёл обвал горной массы. Один из работников получил травмы, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ход проверочных мероприятий находится на контроле местной прокуратуры. Вне зависимости от их результатов прокурорами будет дана оценка соблюдению требований в области охраны труда на предприятии.

Ранее Лайф сообщал, что СКР возбудил уголовное дело после гибели двух горняков в шахте в Кузбассе.

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