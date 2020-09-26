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Познер раскрыл причину враждебного отношения американцев к России

Телевидение в США демонстрирует лишь плохое об РФ, считает он.

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Фото © Дмитрий Коробейников / ТАСС

Жители Соединённых Штатов опасаются россиян и считают врагами, так как ситуацию под таким углом освещает местное ТВ. Об этом заявил телеведущий Владимир Познер в беседе с "Комсомольской правдой".

Журналист пояснил, что американцы судят о происходящих событиях по тому, как их им преподносят.

Ведь там показывают только отрицательные картинки о России. И там тоже считают, что мы их враги, — сказал Познер.

Познер заявил, что США находятся на грани гражданской войны

Государство разделилось на лояльных президенту Дональду Трампу и его противников.

Телеведущий добавил, что действия американских телевизионных компаний в конечном итоге приводят к очень отрицательному результату. В частности, у людей возникает "полное недоверие" к СМИ.

Ранее Познер раскрыл, что может объединить всех россиян.

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