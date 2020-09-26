Фотограф показал, какой ценой ему даются лучшие кадры для ВВС Саудовской Аравии

Саудовский журналист Инад аль-Отаиби поделился со своими подписчиками в "Твиттере" видеозаписью, на которой показано закулисье работы фотографа Ахмеда Хадера во время съёмок для Военно-воздушных сил королевства.

Как видно на представленных кадрах, мужчина с камерой сидит на краю открытого грузового люка в транспортном самолёте, а в это время снизу к нему "поджимаются" четыре истребителя. Из-за сильного шума команды для "позирования" приходится отдавать жестами.

На следующей записи в объективе фотографа оказывается по одному самолёту — они по очереди пролетают перед камерой. Отмечается, что видео было снято во время репетиции 90-летнего юбилея авиации Саудовской Аравии.