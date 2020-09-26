В Хабаровске на несанкционированную акцию пришло около 500 человек

На несанкционированную акцию в поддержку экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала в столице региона собралось примерно 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

— Количество участников несанкционированных акций в Хабаровске продолжает снижаться: по состоянию на 12:00 (05:00 мск) на площадь имени Ленина вышло около 500 человек, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что акция началась у здания Правительства Хабаровского края на площади Ленина, а после этого люди пошли по главным улицам города.