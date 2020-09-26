"Унижение продолжается". В Раде озвучили итоги визита чиновника из ЕК в Киев

Действующее руководство Украины продолжает курс Петра Порошенко на уничтожение страны, а нынешнее отношение МВФ к Киеву можно охарактеризовать как унижение, в чём можно убедиться, глядя на заявление вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля по итогам визита в Незалежную. Об этом заявил депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Загородний.

— Украинская власть... взяла на себя обязательства и дальше душить народ заоблачными тарифами, крушить остатки нашей многострадальной медицины за какие-то 1,2 миллиарда евро, получила очередную оплеуху от еврочиновника, который явно приехал с инспекторским визитом, — говорится в обращении депутата.

Загородний поясняет, что Киев уже отдал "на откуп" иностранным инвесторам целые отрасли и продолжает "торговать суверенитетом". Уже около трети госбюджета тратится на погашение долгов, однако о реструктуризации или отсрочке выплат никто даже не заикается.