На Украине рассказали о "зашкаливающих рисках" из-за укрепления отношений РФ и Белоруссии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны видят серьёзные риски для Незалежной из-за укрепления сотрудничества Белоруссии и России. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".
— Александр Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию, а это означает, что, когда мы смотрим на ситуацию в Белоруссии, мы взвешиваем все риски, которые несёт укрепление позиций РФ в Белоруссии для Украины, — отметил глава внешнеполитического ведомства.
Отношения поставлены "на паузу". Визит Зеленского в Белоруссию отменилиНе состоится и экономический форум двух стран, который был запланирован на октябрь.
Кулеба также добавил, что украинские власти понимают, что если Лукашенко выбрал Россию, то "риски [которые видятся Киеву] зашкаливают".
— В соответствии с этим мы и формируем наше отношение к нему, — подчеркнул глава МИД Украины, уточнив, что сожалеет из-за отказа Лукашенко от международного посредничества в вопросе урегулирования политического кризиса в республике.
До этого украинский министр рассказывал, что церемония инаугурации Александра Лукашенко не означает его признания легитимным президентом Белоруссии.
Напомним, 23 сентября в Минске внезапно прошла инаугурация Лукашенко на пост президента. Несколько европейских стран и США отказались признать его законным лидером Белоруссии, а в Евросоюзе заявили, что своими действиями Лукашенко усугубляет кризис в стране. Оппозиция республики объявила акцию неповиновения. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что те страны, которые не признают Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии, косвенно вмешиваются во внутренние дела республики.
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