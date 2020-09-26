На Украине рассказали о "зашкаливающих рисках" из-за укрепления отношений РФ и Белоруссии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны видят серьёзные риски для Незалежной из-за укрепления сотрудничества Белоруссии и России. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

— Александр Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию, а это означает, что, когда мы смотрим на ситуацию в Белоруссии, мы взвешиваем все риски, которые несёт укрепление позиций РФ в Белоруссии для Украины, — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Кулеба также добавил, что украинские власти понимают, что если Лукашенко выбрал Россию, то "риски [которые видятся Киеву] зашкаливают".

— В соответствии с этим мы и формируем наше отношение к нему, — подчеркнул глава МИД Украины, уточнив, что сожалеет из-за отказа Лукашенко от международного посредничества в вопросе урегулирования политического кризиса в республике.