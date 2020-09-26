Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

На Украине рассказали о "зашкаливающих рисках" из-за укрепления отношений РФ и Белоруссии

Там также сожалеют из-за отказа Лукашенко от международного посредничества в вопросе урегулирования политкризиса в республике.

71
Post cover

Фото © Pixabay

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны видят серьёзные риски для Незалежной из-за укрепления сотрудничества Белоруссии и России. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Александр Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию, а это означает, что, когда мы смотрим на ситуацию в Белоруссии, мы взвешиваем все риски, которые несёт укрепление позиций РФ в Белоруссии для Украины, — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Отношения поставлены "на паузу". Визит Зеленского в Белоруссию отменили

Не состоится и экономический форум двух стран, который был запланирован на октябрь.

Кулеба также добавил, что украинские власти понимают, что если Лукашенко выбрал Россию, то "риски [которые видятся Киеву] зашкаливают".

В соответствии с этим мы и формируем наше отношение к нему, — подчеркнул глава МИД Украины, уточнив, что сожалеет из-за отказа Лукашенко от международного посредничества в вопросе урегулирования политического кризиса в республике.

До этого украинский министр рассказывал, что церемония инаугурации Александра Лукашенко не означает его признания легитимным президентом Белоруссии.

Напомним, 23 сентября в Минске внезапно прошла инаугурация Лукашенко на пост президента. Несколько европейских стран и США отказались признать его законным лидером Белоруссии, а в Евросоюзе заявили, что своими действиями Лукашенко усугубляет кризис в стране. Оппозиция республики объявила акцию неповиновения. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что те страны, которые не признают Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии, косвенно вмешиваются во внутренние дела республики.

"Не то обида, не то претензии". Лукашенко ответил на упрёки по поводу тайной инаугурации

Отдельные государства заняли в отношении республики неконструктивную позицию, указал он.

Выбор редакции

СМИ: Разбившийся под Харьковом самолёт по документам находился в ремонте

вчера в 23:28

Захарова заявила, что Россия никогда не разрабатывала яда "Новичок"

23 сентября, 15:16

В Евросоюзе напомнили властям Украины, что они не "банкомат или благотворительная организация"

вчера в 20:11

Афроамериканца застрелили при попытке отобрать пистолет у полицейского в США — видео

вчера в 23:58

Винзавод в Испании "утонул" в 50 тысячах литров собственной продукции из-за ЧП — видео

вчера в 23:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.