СМИ: Разбившийся под Харьковом самолёт по документам находился в ремонте

Военно-транспортный самолёт Ан-26, который накануне вечером разбился в Харьковской области, по документам находился в ремонте. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua".

Уточняется, что в июле этого года командование Военно-воздушных сил Украины заключило контракт с заводом "Антонов" на продление срока службы девяти военным воздушным судам. Среди них был и Ан-26Ш с бортовым номером 76. Как утверждают журналисты издания, именно этот номер был указан в заявлении Минобороны после катастрофы.

Стоит отметить, что данный самолёт произвели ещё в 1977 году, на момент крушения ему было 43 года. Предполагалось, что ремонт лайнера продлит срок его эксплуатации ещё на несколько лет. По документам ремонтные работы должны были закончить 1 октября.

Однако, как подчеркнули в издании, пока не известно, было ли воздушное судно на ремонте на момент трагедии. Отмечается, что он мог быть уже закончен, потому что до окончания срока, указанного в документах, оставалась всего пара дней.

Напомним, Ан-26 разбился вечером 25 сентября недалеко от города Чугуева. По последним данным, в результате ЧП погибло 25 человек, всего на борту находилось 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Завтра на место трагедии прибудет президент Украины Владимир Зеленский.