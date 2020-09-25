СМИ: Разбившийся под Харьковом самолёт по документам находился в ремонте

Военно-транспортный самолёт Ан-26, который накануне вечером разбился в Харьковской области, по документам находился в ремонте. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua".
Уточняется, что в июле этого года командование Военно-воздушных сил Украины заключило контракт с заводом "Антонов" на продление срока службы девяти военным воздушным судам. Среди них был и Ан-26Ш с бортовым номером 76. Как утверждают журналисты издания, именно этот номер был указан в заявлении Минобороны после катастрофы.
В Харьковской области 26 сентября объявлен день траура из-за крушения самолётаРанее сообщалось, что в авиакатастрофе погибло 25 человек.
Стоит отметить, что данный самолёт произвели ещё в 1977 году, на момент крушения ему было 43 года. Предполагалось, что ремонт лайнера продлит срок его эксплуатации ещё на несколько лет. По документам ремонтные работы должны были закончить 1 октября.
Однако, как подчеркнули в издании, пока не известно, было ли воздушное судно на ремонте на момент трагедии. Отмечается, что он мог быть уже закончен, потому что до окончания срока, указанного в документах, оставалась всего пара дней.
Напомним, Ан-26 разбился вечером 25 сентября недалеко от города Чугуева. По последним данным, в результате ЧП погибло 25 человек, всего на борту находилось 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Завтра на место трагедии прибудет президент Украины Владимир Зеленский.
Российские лётчики выразили соболезнования после крушения самолёта под ХарьковомПо последним данным, в результате авиакатастрофы погибло 25 человек.
Глава Харьковской области Алексей Кучер сообщил журналистам, что это был учебный полёт. Он также поведал, что перед катастрофой пилоты доложили об отказе левого двигателя самолёта.
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