Мать и сестра рэпера Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт, не могут пересечь российскую границу из-за действующих в период коронавируса ограничений. Об этом сообщил адвокат семьи Антон Кобит.
Показала, где расчленяла тело. Опубликованы кадры следственного эксперимента с женой Энди КартрайтаМарина Кохал арестована на два месяца. Она продолжает уверять, что музыкант умер из-за наркотиков.
— Отказали во въезде в РФ из-за ограничений во время пандемии коронавируса, они не могут пересечь российско-украинскую границу, — приводит его слова РИА "Новости".
По его словам, российские пограничники не пропустили родных музыканта, несмотря на наличие у них официального письменного уведомления СК Санкт-Петербурга о необходимости допроса. Он пояснил, что, согласно действующему законодательству, есть ряд исключений для въезда, в частности похороны. Однако для этого необходимо получить свидетельство о смерти, а оно отсутствует.
Напомним, расчленённое тело Энди Картрайта было найдено вечером 29 июля. Его супруга Мария Кохал сначала рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, но оказалось, что за одну ночь. Её версию о передозировке музыканта наркотиками и о том, что она не захотела такой кончины для любимого, разрушают результаты экспресс-теста Картрайта. Позже стало известно, что он хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом преступления. Суд арестовал жену исполнителя, её обвиняют в убийстве супруга.
Найдено расчленённое тело рэпера Энди Картрайта. Всё, что известно
Маму и сестру расчленённого Картрайта не пускают к его телу в Россию из-за коронавируса
сегодня в 22:57
"У нас с Энди был договор". Лайф публикует эксклюзивный разговор с любовницей убитого рэпера Картрайта
2 сентября, 09:00
Суд отказал в домашнем аресте вдове расчленённого рэпера Энди Картрайта
26 августа, 14:56
Комментариев: 0