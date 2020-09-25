Маму и сестру расчленённого Картрайта не пускают к его телу в Россию из-за коронавируса

Мать и сестра рэпера Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт, не могут пересечь российскую границу из-за действующих в период коронавируса ограничений. Об этом сообщил адвокат семьи Антон Кобит.

Показала, где расчленяла тело. Опубликованы кадры следственного эксперимента с женой Энди Картрайта Марина Кохал арестована на два месяца. Она продолжает уверять, что музыкант умер из-за наркотиков.

— Отказали во въезде в РФ из-за ограничений во время пандемии коронавируса, они не могут пересечь российско-украинскую границу , — приводит его слова РИА "Новости".

По его словам, российские пограничники не пропустили родных музыканта, несмотря на наличие у них официального письменного уведомления СК Санкт-Петербурга о необходимости допроса. Он пояснил, что, согласно действующему законодательству, есть ряд исключений для въезда, в частности похороны. Однако для этого необходимо получить свидетельство о смерти, а оно отсутствует.