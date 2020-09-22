Любовница Энди Картрайта, расчленённого женой, рассказала, что толкает мужчин на измены

Энди Картрайт долгое время встречался с девушкой по имени Надежда Романенко. Он даже собирался развестись с Мариной и построить счастье с другой. Однако сделать этого не успел. Адвокат матери погибшего музыканта считает, что его брак с Кохал мог быть фиктивным. А любовница рэпера рассказала, что, по её мнению, толкает мужчин на измены.
Надежда Романенко и Энди Картрайт. Фото © Соцсети
Большая часть измен со стороны сильного пола происходит по причине нехватки чего-то дома. Чего? Конечно, понимания. Если жена ежедневно донимает любимого бытом, если вместо улыбки супруг видит оскал недовольной партнёрши, если вторая половина отвергает мужчину в постели, то он развернётся и пойдёт к другой
Надежда Романенко и Энди Картрайт. Фото © Соцсети
Однако не только неприветливость и отсутствие понимания могут толкнуть мужчину в объятия другой девушки. Надежда считает, что жена должна быть умной, ухоженной, интересоваться делами мужа и заниматься саморазвитием, пишет Starhit. Ведь, если супруг её перерос, ему будет в таких отношениях скучно. К тому же новая девушка может подарить мужчине ощущение лёгкости и дать почувствовать себя неуязвимым. "Они убегают от криков детей, супруги или тёщи в комфортную атмосферу тихих ласк", — поделилась своими взглядами любовница рэпера.
99% представителей сильного пола полигамны, им необходимы взгляды других прелестниц. Женщина, которая состоит в браке с аппетитным самцом, должна это понимать. Она обязана не уступать по внешнему виду своей конкурентке и умственным данным мамы партнёра
Марина Кохал. Фото © Соцсети
Адвокат матери музыканта рассказал, что Марина и Энди часто скандалили и ночевали в разных комнатах. Однако, когда речь заходила о разводе, супруга манипулировала музыкантом, используя для этого маленького сына. Для любовницы исполнителя так и осталось непонятным, почему мужчины, которые изменяют, всё равно продолжают жить с жёнами.