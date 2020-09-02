"У нас с Энди был договор". Лайф публикует эксклюзивный разговор с любовницей убитого рэпера Картрайта

Любовница убитого и расчленённого женой рэпера Энди Картрайта Надежда Романенко рассказала в беседе с Лайфом, что очень скучает по возлюбленному, ведь им так и не удалось увидеться после отпуска девушки.
— Жаль, что нет рядом, много чего хотелось бы рассказать, — отметила девушка.
2+1. Стало известно, кто был любовницей убитого рэпера Энди КартрайтаНашумевшее убийство петербургского рэпера Энди Картрайта обрастает новыми подробностями. Следователи получили доступ к переписке музыканта, из которой они узнали, что незадолго до гибели он решил круто изменить личную жизнь.
По словам Надежды, угроз в её адрес не поступало, но писали разное. Девушка отмечает, что это нормально, ведь есть "разные стороны слушателей". Однако любовница рэпера в шоке от того, что их взаимоотношения стали известны общественности.
— Суда ещё не было, а уже всё вынесли в свет. Шокирована была, что доверять никому нельзя, — поделилась девушка.
Друзья Картрайта каждый день звонят Надежде, чтобы поинтересоваться, как её самочувствие, переживая за возлюбленную товарища. На вопрос о том, что у пары нет общих фотографий, девушка ответила, что с рэпером у них была такая договорённость.
— У нас с ним был договор: если мы фоткаемся, то эти фотки остаются между нами и никуда не утекают, никуда не выкладываем, — рассказала Надежда, отметив, что музыкант не очень любил фотографироваться.
Адвокат доцента-расчленителя объяснил, почему взялся защищать жену рэпера КартрайтаЮрист отметил, что у него нет специализации по делам с расчленением.
Напомним, расчленённое тело музыканта Энди Картрайта было найдено вечером 29 июля в квартире в Санкт-Петербурге. Его супруга Мария Кохал сначала рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позднее выяснилось, что сделала она это за одну ночь. Её версию о том, что рэпер скончался от передозировки, а она не захотела такой кончины для любимого, решив распилить тело и сбросить его в болото, разрушают результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом преступления. Суд арестовал жену исполнителя, её обвиняют в убийстве супруга.