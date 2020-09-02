"У нас с Энди был договор". Лайф публикует эксклюзивный разговор с любовницей убитого рэпера Картрайта

Любовница убитого и расчленённого женой рэпера Энди Картрайта Надежда Романенко рассказала в беседе с Лайфом, что очень скучает по возлюбленному, ведь им так и не удалось увидеться после отпуска девушки.

— Жаль, что нет рядом, много чего хотелось бы рассказать, — отметила девушка.

По словам Надежды, угроз в её адрес не поступало, но писали разное. Девушка отмечает, что это нормально, ведь есть "разные стороны слушателей". Однако любовница рэпера в шоке от того, что их взаимоотношения стали известны общественности.

— Суда ещё не было, а уже всё вынесли в свет. Шокирована была, что доверять никому нельзя, — поделилась девушка.

Друзья Картрайта каждый день звонят Надежде, чтобы поинтересоваться, как её самочувствие, переживая за возлюбленную товарища. На вопрос о том, что у пары нет общих фотографий, девушка ответила, что с рэпером у них была такая договорённость.

— У нас с ним был договор: если мы фоткаемся, то эти фотки остаются между нами и никуда не утекают, никуда не выкладываем, — рассказала Надежда, отметив, что музыкант не очень любил фотографироваться.