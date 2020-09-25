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Российские лётчики выразили соболезнования после крушения самолёта под Харьковом

По последним данным, в результате авиакатастрофы погибло 25 человек.

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Фото © Нацполиция Украины

Начальник российской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина генерал-полковник Геннадий Зибров выразил слова соболезнования после крушения военно-транспортного самолёта Ан-26 в Харьковской области.

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По его словам, самолёт во время падения едва не снёс автомобиль.

От лица лётчиков и курсантов Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина выражаю искрение соболезнования семьям погибших. Влюблённые в небо сопереживают каждую потерю коллег как свою. Небо никого не разделяет на своих и чужих, — отметил Зибров, передаёт РИА "Новости".

Напомним, Ан-26 разбился вечером 25 сентября недалеко от города Чугуева. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил журналистам, что это был учебный полёт. Глава региона также уточнил, что незадолго до катастрофы пилоты сообщили об отказе левого двигателя самолёта. По последним данным, в результате ЧП погибло 25 человек, всего на борту находилось 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Завтра на место трагедии прибудет президент Украины Владимир Зеленский.

Названы две возможные причины крушения самолёта Ан-26 под Харьковом

По одной из них, экипаж мог перепутать автомобильную дорогу со взлётно-посадочной полосой.

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