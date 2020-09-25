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Макгрегор заявил, что проведёт бой по правилам бокса против Мэнни Пакьяо

До этого ирландец уже выходил на ринг против американца Флойда Мейвезера.

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Мэнни Пакьяо и Конор Макгрегор. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / konor_macregor_1, menni.pakiao

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сообщил о проведении боксёрского поединка с чемпионом мира по версии WBA филиппинцем Мэнни Пакьяо. Об этом сам боец написал на своей странице в "Твиттере".

Он отметил, что бой должен состояться на Ближнем Востоке, однако дату поединка не уточнил. До этого Макгрегор объявил о завершении карьеры. Подобное заявление он делал неоднократно.

Я буду боксировать с Мэнни Пакьяо на Ближнем Востоке. Для меня будет настоящей честью встретиться с двумя величайшими боксёрами современности, которые боятся драки, — подчеркнул ирландский боец.

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В ночь на воскресенье чеченская сенсация Хамзат Чимаев (8-0-0) продолжит строительство хайпа вокруг своего имени, выйдя на свой третий поединок в​ UFC.

Добавим, что в 2017 году Макгрегор по правилам бокса уже проводил поединок против американца Флойда Мейвезера. Тогда ирландец проиграл в десятом раунде техническим нокаутом.

В активе 41-летнего Пакьяо 62 победы, из которых 39 — нокаутом, семь поражений и две ничьи. В 2016 году он объявлял о завершении спортивной карьеры, но позже вернулся. Филиппинца признавали лучшим боксёром мира вне зависимости от весовой категории, он также входит в список лучших боксёров в истории.

Макгрегор же за свою карьеру в смешанных единоборствах провёл 26 поединков, одержал 22 победы и четыре раза проиграл.

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