Россия отгрузила первый ядерный реактор для турецкой АЭС "Аккую"

Волгодонский завод "Атоммаш" из состава машиностроительного дивизиона "Росатома" отгрузил первый реактор для строящейся в Турции АЭС "Аккую". Изготовление 12-метрового 330-тонного изделия длилось три года, вместе с ним в комплекте поставляются два не менее массивных парогенератора. Об этом сообщает пресс-служба компании.

— Три изделия общим весом свыше 1000 тонн погрузят на автомобильные транспортёры и доставят на специализированный причал Цимлянского водохранилища. На всём пути их следования временно демонтируют троллейбусные провода, — говорится в сообщении.

Общая продолжительность пути до турецкой площадки составит более 14 тысяч километров, из них 11 — по морю. При этом всего таких установок за текущий год будет отправлено три штуки и ещё 17 парогенераторов вместе с ними. Это стало рекордным показателем для относительно лучших советских лет. По словам директора предприятия, с оглядкой на 75-летний юбилей отечественной атомной промышленности, который отмечается в этом году, у завода получилось ударное трудовое достижение в честь праздника.