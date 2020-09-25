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В Евросоюзе напомнили властям Украины, что они не "банкомат или благотворительная организация"

Там заметили, что за последнее время темпы реформ в Незалежной существенно замедлились.

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Фото © ТАСС / Ратмиров Андрей

В Евросоюзе призвали власти Украины активнее проводить реформы, отметив, что готовы помочь именно в этом процессе, а не заниматься благотворительностью. Об этом говорится в статье главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на сайте издания "Европейская правда".

Как я уже сказал президенту [Украины Владимиру Зеленскому], ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом. Лучший способ поддержать Украину для нас — это помочь в реформировании страны, — отметил Боррель.

Он также добавил, что в последнее время "темпы реформ на Украине замедлились", в частности в контексте выполнения обязательств в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

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Кроме того, глава дипломатии ЕС назвал "тревожным сигналом" в вопросе готовности Киева бороться с коррупцией смену правительства страны в начале марта 2020 года и "освобождение с должностей реформаторов".

Однако Жозеп Боррель заметил, что ухудшение социально-экономической ситуации в Незалежной в некоторой степени связано и с пандемией коронавируса. Он уточнил, что, несмотря на эти сложности, верит в то, что украинские власти "воплотят свои обещания относительно реформ и изменений". Как утверждает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, примером продвижения таких успешных реформ было принятие закона о рынке земли и о банковской деятельности, которые были условием для продолжения сотрудничества Украины и МВФ.

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