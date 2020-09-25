В Евросоюзе напомнили властям Украины, что они не "банкомат или благотворительная организация"

В Евросоюзе призвали власти Украины активнее проводить реформы, отметив, что готовы помочь именно в этом процессе, а не заниматься благотворительностью. Об этом говорится в статье главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на сайте издания "Европейская правда".

— Как я уже сказал президенту [Украины Владимиру Зеленскому], ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом. Лучший способ поддержать Украину для нас — это помочь в реформировании страны, — отметил Боррель.

Он также добавил, что в последнее время "темпы реформ на Украине замедлились", в частности в контексте выполнения обязательств в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Кроме того, глава дипломатии ЕС назвал "тревожным сигналом" в вопросе готовности Киева бороться с коррупцией смену правительства страны в начале марта 2020 года и "освобождение с должностей реформаторов".