Зеленский 26 сентября прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом

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Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 сентября, прибудет на место крушения лайнера Ан-26 под Харьковом, в результате которого погибло 22 человека. Об этом лидер Незалежной написал в своём фейсбуке.
— Страшная трагедия в Харьковской области. Самолёт Ан-26 разбился. На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые <...> Завтра буду в Харьковской области, — подчеркнул украинский лидер.
Он также сообщил о создании правительственной комиссии, которая займётся выяснением причин и обстоятельств трагедии. Соответствующее поручение Зеленский дал главе украинского кабмина.
"Не смог зайти на посадку". Стали известны причины крушения самолёта под ХарьковомЗавтра на место ЧП прибудет президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, самолёт Ан-26 упал в районе города Чугуева Харьковской области. На его борту находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины. В результате трагедии погибло 22 человека.
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