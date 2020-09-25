Зеленский 26 сентября прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом

Видео © Соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 сентября, прибудет на место крушения лайнера Ан-26 под Харьковом, в результате которого погибло 22 человека. Об этом лидер Незалежной написал в своём фейсбуке.

— Страшная трагедия в Харьковской области. Самолёт Ан-26 разбился. На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые <...> Завтра буду в Харьковской области, — подчеркнул украинский лидер.

Он также сообщил о создании правительственной комиссии, которая займётся выяснением причин и обстоятельств трагедии. Соответствующее поручение Зеленский дал главе украинского кабмина.