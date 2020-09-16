"Чеченский Хабиб" жаждет встречи с Макгрегором. Третий бой в UFC может приблизить его к этому

Два предыдущих боя Хамзата Чимаева в восьмиугольнике прошли в июле с периодичностью в десять дней, сделав из доселе неизвестного бойца фактически новую звезду. И это даже несмотря на то, что жертвами выступающего под флагом Швеции спортсмена стали бойцы-ноунеймы из рейтинга топ-200.

На турнире​ UFC​ Fight​ Night​ 178 в Лас-Вегасе в качестве соперника чеченца выступит Джеральд Миршерт (31-13-0). 32-летний американец гораздо опытнее предыдущих противников Чимаева, он провёл в клетке​ UFC​ 11 поединков (6-5-0). Но сможет ли​ GM3 сотворить сенсацию и остановить мчащегося, словно сапсан, к вершине промоушена Хамзата?

Похоже, в это не верит даже президент организации Дана Уайт, не просто не скрывающий своих симпатий к кавказскому проспекту, но и уже заглядывающий за спину Миршерта. По словам биг босса, следующим противником Борза после американца станет легендарный Демиан Майя, бой с которым Уайт планирует организовать на Бойцовском острове в Абу-Даби уже в октябре. Немного неуважительно в адрес​ GM3, но всё по-честному…

Дане нужна новая мусульманская звезда, способная заменить Хабиба Нурмагомедова после ухода Орла на пенсию. И самый яркий претендент на эту роль — конечно же, Чимаев. Чеченец голоден, амбициозен, техничен, силён, самоуверен и готов драться хоть каждые выходные. На бумаге Борз — бесспорный фаворит в схватках с Миршертом и годящимся ему в отцы Майей. В случае успеха в этих битвах Хамзат уже к концу 2020 года сможет заполучить более топового противника из первой десятки и скоротечно в следующие 12 месяцев оспорить чемпионство​ UFC. Просто Уайту это очень нужно!

Впрочем, Джеральд не собирается мириться с уготованной для него ролью жертвенного агнца, обещая сделать всё возможное, чтобы поединка между Борзом и Демианом Майей в октябре не случилось. Как минимум американец планирует основательно потрепать здоровье соперника, лишив того возможности в ближайшем времени принимать бой…

Слова Миршерта не остались незамеченными Хамзатом, решившим при первой же возможности спросить с заокеанского бойца.

— Он был там — я с ним встретился. Сказал ему, что он много болтает, он слишком много говорил в медиа и проявил неуважение ко мне.​ Он не понимает, с кем имеет дело, но я сказал ему: "Ты много говоришь". Он ответил: "Да". Я сказал ему: "Я разобью тебе лицо, чикен". Он ничего не сказал в ответ, — рассказал в интервью​ MMA​ Fighting​ Чимаев.

Версия Миршерта немного разнится.

— Да, мы сегодня проходили в холле мимо друг друга, вся эта история длилась совсем недолго, — отметил Джеральд. — Выглядело это так: он как заведённый повторял: "Не болтай слишком много!" Ну, я такой: "Ладно". Мы дерёмся, я не собираюсь ничего делать с ним сейчас. Я сюда пришёл заработать деньги, но какие у него соображения на этот счёт, я не знаю. Вообще, я не думаю, что это очень круто — выделываться, когда ты стоишь посреди толпы своих друзей и рядом находится персонал UFC. Я понял, что я тебе не нравлюсь. Окей, до клетки, главное, дойди.

В главном событии шоу состоится настоящее всеамериканское дерби между яркими представителями двух групп населения страны: темнокожим Тайроном Вудли (Black​ Lives​ Matter), носящим бейсболку со словами "Давайте снова загасим расизм",​ и ярым сторонником и фанатом Дональда Трампа Колби Ковингтоном, не снимающим со своей головы бейсболку со словами "Сделаем Америку великой снова".

В преддверии поединка Хаос даже умудрился побывать в Белом доме, получив слова напутствия от своего президента. Примечательно, что в ходе беседы Колби попытался прижаться своей головой к руке Трампа, не на шутку испугав самого главного американца на планете…

Из других событий турнира в Неваде отметим бой прирождённых нокаутёров Дональда Серроне и Нико Прайса, поединок между которыми вряд ли дойдёт до судейского решения, а также возвращение в клетку бразильского проспекта Джонни Уокера в бою с Райаном Спанном.