Число погибших в авиакатастрофе под Харьковом увеличилось до 25

Число погибших при крушении военно-транспортного самолёта Ан-26 в Харьковской области увеличилось до 25. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины.

Кроме того, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что на борту воздушного судна находилось не 28, а 27 человек.

— По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек, одного курсанта не допустили к выполнению полёта, — говорится в сообщении.

Таким образом, в самолёте в момент катастрофы находилось семь членов экипажа и 20 курсантов.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил полётов и подготовки к ним.