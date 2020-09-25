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Число погибших в авиакатастрофе под Харьковом увеличилось до 25

По уточнённым данным, на борту самолёта находилось не 28, а 27 человек.

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Фото © Нацполиция Украины

Число погибших при крушении военно-транспортного самолёта Ан-26 в Харьковской области увеличилось до 25. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины.

Кроме того, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что на борту воздушного судна находилось не 28, а 27 человек.

По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек, одного курсанта не допустили к выполнению полёта, — говорится в сообщении.

Зеленский 26 сентября прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом

Глава государства также сообщил о создании правительственной комиссии.

Таким образом, в самолёте в момент катастрофы находилось семь членов экипажа и 20 курсантов.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил полётов и подготовки к ним.

Напомним, Ан-26 разбился вечером 25 сентября недалеко от города Чугуева. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил журналистам, что это был учебный полёт. Глава региона также уточнил, что незадолго до катастрофы пилоты сообщили об отказе левого двигателя самолёта.

Названы две возможные причины крушения самолёта Ан-26 под Харьковом

По одной из них, экипаж мог перепутать автомобильную дорогу со взлётно-посадочной полосой.

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