"Тушили горящих людей". Очевидец рассказал подробности авиакатастрофы под Харьковом

Очевидец крушения военного самолёта Ан-26 c курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВСУ на борту рассказал жуткие подробности падения машины вблизи шоссе. Первую помощь пострадавшим оказывали те, кто оказался в непосредственной близости. Они же тушили горящих людей. Трансляцию с места катастрофы ведёт телеканал NewsOne.
Названы две возможные причины крушения самолёта Ан-26 под ХарьковомПо одной из них, экипаж мог перепутать автомобильную дорогу со взлётно-посадочной полосой.
— Я видел, как парень потушил из огнетушителя военного и оказал ему первую помощь. И второго тоже, — сказал он журналистам.
При этом спаситель незадолго до этого сам едва не стал жертвой катастрофы, поскольку самолёт во время падения пролетел очень близко к его машине и едва её не зацепил.
Напомним, самолёт Ан-26 упал в районе города Чугуева Харьковской области. В результате трагедии погибло 22 человека. 26 сентября на место трагедии прибудет президент Украины Владимир Зеленский. По предварительным данным, крушение произошло при неудачном заходе на посадку.
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