"Тушили горящих людей". Очевидец рассказал подробности авиакатастрофы под Харьковом

Очевидец крушения военного самолёта Ан-26 c курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВСУ на борту рассказал жуткие подробности падения машины вблизи шоссе. Первую помощь пострадавшим оказывали те, кто оказался в непосредственной близости. Они же тушили горящих людей. Трансляцию с места катастрофы ведёт телеканал NewsOne.

— Я видел, как парень потушил из огнетушителя военного и оказал ему первую помощь. И второго тоже, — сказал он журналистам.

При этом спаситель незадолго до этого сам едва не стал жертвой катастрофы, поскольку самолёт во время падения пролетел очень близко к его машине и едва её не зацепил.