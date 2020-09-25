Винзавод в Испании "утонул" в 50 тысячах литров собственной продукции из-за ЧП — видео

BLOWOUT: Huge 50,000-liter wine tank ruptured at the Bodegas Vitivinos winery in Villamalea, Spain pic.twitter.com/BALHxL6nJf — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) September 25, 2020

В испанском посёлке Вильямалеа на местном винзаводе произошло ЧП, в результате которого из цистерны разлилось 50 тысяч литров вина. Об этом сообщает LAD Bible.

— Конечно, навряд ли можно что-то сделать, когда происходит такое. Едва ли мы можем обвинять рабочих в том, что они хотят задокументировать это, чтобы показать нам, — говорится в публикации.

По информации журналистов, в результате ЧП никто не пострадал. Что стало причиной случившегося, выясняют специалисты.