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Винзавод в Испании "утонул" в 50 тысячах литров собственной продукции из-за ЧП — видео

О пострадавших не сообщается.

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В испанском посёлке Вильямалеа на местном винзаводе произошло ЧП, в результате которого из цистерны разлилось 50 тысяч литров вина. Об этом сообщает LAD Bible.

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Правоохранители от идеи девушки отказались и составили на неё два административных протокола.

Конечно, навряд ли можно что-то сделать, когда происходит такое. Едва ли мы можем обвинять рабочих в том, что они хотят задокументировать это, чтобы показать нам, — говорится в публикации.

По информации журналистов, в результате ЧП никто не пострадал. Что стало причиной случившегося, выясняют специалисты.

Похожий инцидент произошёл в итальянской провинции Тревизо в 2018 году, тогда там "взорвалась" цистерна с игристым вином.

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