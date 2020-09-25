Эксперты выбрали лучшую российскую актрису десятилетия

Заслуженная артистка России Светлана Ходченкова со значительным отрывом возглавила рейтинг самых популярных российских актрис последнего десятилетия. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на собственные подсчёты, в основе которых анализ не только количества картин, но также их качества и активности актёров в соцсетях.

— Главный козырь Ходченковой — потрясающая работоспособность. Светлана успела сняться в наибольшем количестве фильмов за рассматриваемый период, а это, в свою очередь, дало ей рекордное количество главных ролей и, соответственно, постоянное участие в рекламных кампаниях, — говорится в публикации.

Дополнительные очки ей принесла премия "Золотой орёл", а также участие в съёмках зарубежных проектов. В общей сложности аналитики присудили ей 51,5 балла. На втором месте с 35,5 балла — Александра Бортич, у которой в зачёте 15 фильмов, семь главных ролей и 12 рекламных кампаний.

Третья строчка благодаря многочисленным наградам за фестивальные ленты досталась Елене Лядовой — 31 балл. Четвёртое место взяла Вера Брежнева, которая, несмотря на свою популярность певицы, снялась в большом количестве комедийных франшиз и очень востребована в медиа — 30 баллов. Замыкает топ-5 Кристина Асмус с 29,5 балла, львиная доля которых взята за счёт запросов в поисковиках и популярности в соцсетях.