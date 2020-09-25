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Эксперты выбрали лучшую российскую актрису десятилетия

За чемпионку рейтинга говорят её "потрясающая работоспособность" и огромное количество главных ролей.

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Заслуженная артистка России Светлана Ходченкова со значительным отрывом возглавила рейтинг самых популярных российских актрис последнего десятилетия. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на собственные подсчёты, в основе которых анализ не только количества картин, но также их качества и активности актёров в соцсетях.

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Большинство подписчиков поддержали актрису, пожелав ей "быстрее пережить кошмар".

Главный козырь Ходченковой — потрясающая работоспособность. Светлана успела сняться в наибольшем количестве фильмов за рассматриваемый период, а это, в свою очередь, дало ей рекордное количество главных ролей и, соответственно, постоянное участие в рекламных кампаниях, — говорится в публикации.

Дополнительные очки ей принесла премия "Золотой орёл", а также участие в съёмках зарубежных проектов. В общей сложности аналитики присудили ей 51,5 балла. На втором месте с 35,5 балла — Александра Бортич, у которой в зачёте 15 фильмов, семь главных ролей и 12 рекламных кампаний.

Третья строчка благодаря многочисленным наградам за фестивальные ленты досталась Елене Лядовой — 31 балл. Четвёртое место взяла Вера Брежнева, которая, несмотря на свою популярность певицы, снялась в большом количестве комедийных франшиз и очень востребована в медиа — 30 баллов. Замыкает топ-5 Кристина Асмус с 29,5 балла, львиная доля которых взята за счёт запросов в поисковиках и популярности в соцсетях.

Ранее Лайф сообщал, что российского актёра Павла Прилучного после его развода с актрисой Агатой Муцениеце ищут судебные приставы из-за задолженности в размере 200 рублей.

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