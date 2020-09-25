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Российскому иллюзионисту пришлось извиняться перед верующими за "небольшое чудо" в храме Христа Спасителя

После угроз расправой он пообещал, что подобное больше "не повторится".

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Видео © TikTok / serj_kulakov

Начинающий тиктокер российский артист жанра иллюзий Серж Кулаков был вынужден опубликовать видео с извинениями перед верующими после "небольшого чуда", которое он снял на видео и опубликовал у себя в профиле.

Пришёл в храм Христа Спасителя и зажёг свечу рукой. Я считаю, что чудеса делают людей счастливее, — подписал он свою публикацию.

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Ранее мужчина заявлял, что внизу ему угрожает опасность, которая исходит от бывшей жены.

Однако, вопреки ожиданиям автора, те, кто увидел пост, не наполнились счастьем, и вскоре он оказался под волной хейта. На втором видео, которое было опубликовано спустя несколько дней, Кулаков более сдержанным голосом обращается к верующим, просит у них прощения за поступок и признаёт, что осознал случившееся.

Как рассказал автор видео Пятому каналу, он не сам пришёл к такому решению. После первой публикации ему на мобильный телефон, а также в социальных сетях начали поступать угрозы расправой от неизвестных. Кто именно может желать ему зла, иллюзионист не знает, но предполагает, что это связано с местом проведения его представления.

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