Российскому иллюзионисту пришлось извиняться перед верующими за "небольшое чудо" в храме Христа Спасителя

Видео © TikTok / serj_kulakov

Начинающий тиктокер российский артист жанра иллюзий Серж Кулаков был вынужден опубликовать видео с извинениями перед верующими после "небольшого чуда", которое он снял на видео и опубликовал у себя в профиле.

— Пришёл в храм Христа Спасителя и зажёг свечу рукой. Я считаю, что чудеса делают людей счастливее, — подписал он свою публикацию.

Однако, вопреки ожиданиям автора, те, кто увидел пост, не наполнились счастьем, и вскоре он оказался под волной хейта. На втором видео, которое было опубликовано спустя несколько дней, Кулаков более сдержанным голосом обращается к верующим, просит у них прощения за поступок и признаёт, что осознал случившееся.