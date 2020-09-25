Российскому иллюзионисту пришлось извиняться перед верующими за "небольшое чудо" в храме Христа Спасителя

Видео © TikTok / serj_kulakov
Начинающий тиктокер российский артист жанра иллюзий Серж Кулаков был вынужден опубликовать видео с извинениями перед верующими после "небольшого чуда", которое он снял на видео и опубликовал у себя в профиле.
— Пришёл в храм Христа Спасителя и зажёг свечу рукой. Я считаю, что чудеса делают людей счастливее, — подписал он свою публикацию.
Петербуржца, просидевшего более 10 часов на крыше храма, спустили на землю — видеоРанее мужчина заявлял, что внизу ему угрожает опасность, которая исходит от бывшей жены.
Однако, вопреки ожиданиям автора, те, кто увидел пост, не наполнились счастьем, и вскоре он оказался под волной хейта. На втором видео, которое было опубликовано спустя несколько дней, Кулаков более сдержанным голосом обращается к верующим, просит у них прощения за поступок и признаёт, что осознал случившееся.
Как рассказал автор видео Пятому каналу, он не сам пришёл к такому решению. После первой публикации ему на мобильный телефон, а также в социальных сетях начали поступать угрозы расправой от неизвестных. Кто именно может желать ему зла, иллюзионист не знает, но предполагает, что это связано с местом проведения его представления.
Комментариев: 0