Любовница Тарзана высмеяла исповедь стриптизёра под песню Наташи Королёвой — видео

Видео © Instagram / anastasiya.shulzhenko
Актриса Анастасия Шульженко, рассказавшая об интимной связи с Сергеем Глушко, известным по творческому псевдониму Тарзан, высмеяла исповедь стриптизёра. Ролик с комментариями к обращению Глушко девушка записала под песню "Красная помада", которую исполняет супруга Тарзана Наташа Королёва.
Шульженко указала на некорректное использование стриптизёром некоторых терминов. Актрису позабавили "отмазки" Глушко по поводу интимной связи — Тарзан заявлял, что его "развели".
"Я не буду вторым Михаилом Ефремовым". Тарзан признался в измене Королёвой — видеоМужчина заявил, что его "развели" при помощи "набора всяких веществ, которые ввели его в состояние полного неадеквата".
Отметим, что девушку поддерживают многие подписчики. Они желают ей поскорее справиться с ситуацией. Но есть и те, кто считает, что Шульженко просто пиарится.
— Хватит уже пиариться, мерзко смотреть и слушать, и ещё Наташкину песню поставила, фу. Хватит уже позориться на всю страну, — написала одна из пользовательниц.
Напомним, история началась с заявления Наташи Королёвой о пропаже из квартиры денег и украшений. В число подозреваемых в краже, как сообщали СМИ, входит любовница супруга певицы Тарзана Анастасия Шульженко. Она рассказала об интимной связи с актёром и заявила, что беременна от него. После этого актриса призналась, что теперь боится за свою жизнь.
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