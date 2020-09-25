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Любовница Тарзана высмеяла исповедь стриптизёра под песню Наташи Королёвой — видео

Большинство подписчиков поддержало актрису, пожелав ей "быстрее пережить кошмар".

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Видео © Instagram / anastasiya.shulzhenko

Актриса Анастасия Шульженко, рассказавшая об интимной связи с Сергеем Глушко, известным по творческому псевдониму Тарзан, высмеяла исповедь стриптизёра. Ролик с комментариями к обращению Глушко девушка записала под песню "Красная помада", которую исполняет супруга Тарзана Наташа Королёва.

Шульженко указала на некорректное использование стриптизёром некоторых терминов. Актрису позабавили "отмазки" Глушко по поводу интимной связи — Тарзан заявлял, что его "развели".

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Мужчина заявил, что его "развели" при помощи "набора всяких веществ, которые ввели его в состояние полного неадеквата".

Отметим, что девушку поддерживают многие подписчики. Они желают ей поскорее справиться с ситуацией. Но есть и те, кто считает, что Шульженко просто пиарится.

Хватит уже пиариться, мерзко смотреть и слушать, и ещё Наташкину песню поставила, фу. Хватит уже позориться на всю страну, — написала одна из пользовательниц.

Напомним, история началась с заявления Наташи Королёвой о пропаже из квартиры денег и украшений. В число подозреваемых в краже, как сообщали СМИ, входит любовница супруга певицы Тарзана Анастасия Шульженко. Она рассказала об интимной связи с актёром и заявила, что беременна от него. После этого актриса призналась, что теперь боится за свою жизнь.

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Также она обвинила девушку, называющую себя ещё одной любовницей мужа Наташи Королёвой, в том, что она оскорбляет её чувства.

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