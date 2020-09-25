Любовница Тарзана высмеяла исповедь стриптизёра под песню Наташи Королёвой — видео

Видео © Instagram / anastasiya.shulzhenko

Актриса Анастасия Шульженко, рассказавшая об интимной связи с Сергеем Глушко, известным по творческому псевдониму Тарзан, высмеяла исповедь стриптизёра. Ролик с комментариями к обращению Глушко девушка записала под песню "Красная помада", которую исполняет супруга Тарзана Наташа Королёва.

Шульженко указала на некорректное использование стриптизёром некоторых терминов. Актрису позабавили "отмазки" Глушко по поводу интимной связи — Тарзан заявлял, что его "развели".

Отметим, что девушку поддерживают многие подписчики. Они желают ей поскорее справиться с ситуацией. Но есть и те, кто считает, что Шульженко просто пиарится.

— Хватит уже пиариться, мерзко смотреть и слушать, и ещё Наташкину песню поставила, фу. Хватит уже позориться на всю страну, — написала одна из пользовательниц.