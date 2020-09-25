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Ким Чен Ын извинился за пограничников, расстрелявших и сжёгших южнокорейского чиновника

Погибший пытался тайком перебраться через границу двух стран.

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Фото © ЕРА / ТАСС

Лидер КНДР Ким Чен Ын принёс извинения жителям Южной Кореи в связи с гибелью их соотечественника, которого северокорейские пограничники сперва расстреляли в целях борьбы с распространением коронавируса, а затем сожгли его тело. Об этом сообщает Yonhap.

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Без разрешения властей делать это запрещено законом.

Преисполненный чувством вины думаю о том, каким сильным разочарованием случившееся стало для президента Мун Чжэ Ина и южнокорейских собратьев, — приводит его слова агентство.

Ранее Лайф сообщал, что секретаря рыболовного контроля Министерства океанов и рыболовства Республики Корея не обнаружили на рабочем месте его коллеги и забили тревогу. Выяснилось, что мужчина собирался сбежать в КНДР, однако реализовать задуманное ему не удалось. На границе двух стран он встретил патруль, и после допроса был расстрелян и сожжён.

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