Ким Чен Ын извинился за пограничников, расстрелявших и сжёгших южнокорейского чиновника

Лидер КНДР Ким Чен Ын принёс извинения жителям Южной Кореи в связи с гибелью их соотечественника, которого северокорейские пограничники сперва расстреляли в целях борьбы с распространением коронавируса, а затем сожгли его тело. Об этом сообщает Yonhap.

Ранее Лайф сообщал, что секретаря рыболовного контроля Министерства океанов и рыболовства Республики Корея не обнаружили на рабочем месте его коллеги и забили тревогу. Выяснилось, что мужчина собирался сбежать в КНДР, однако реализовать задуманное ему не удалось. На границе двух стран он встретил патруль, и после допроса был расстрелян и сожжён.