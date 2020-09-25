"С рук это не сойдёт!" В Приамурье убили краснокнижного тигра Павлика

В Приамурье неизвестные убили амурского тигра по кличке Павлик, его останки были найдены 23 сентября возле села Новостепановка Свободненского района. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконной добыче животного, занесённого в Красную книгу России. Об этом РИА "Новости" сообщил Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин.

У властей уже есть информация о причастных к убийству тигра, сообщил в "Инстаграме" губернатор Амурской области Василий Орлов. По его словам, GPS-сигнал с ошейника Павлика пропал 8 сентября, а труп животного был найден в четырёх километрах от места последней локации.

— Буду добиваться самого серьёзного наказания для виновных. С рук им это не сойдёт! — подчеркнул глава региона.