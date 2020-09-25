Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

"С рук это не сойдёт!" В Приамурье убили краснокнижного тигра Павлика

Животное было выпущено в дикую природу год назад.

433
Post cover

Фото © Instagram / va.orlov

В Приамурье неизвестные убили амурского тигра по кличке Павлик, его останки были найдены 23 сентября возле села Новостепановка Свободненского района. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконной добыче животного, занесённого в Красную книгу России. Об этом РИА "Новости" сообщил Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин.

У властей уже есть информация о причастных к убийству тигра, сообщил в "Инстаграме" губернатор Амурской области Василий Орлов. По его словам, GPS-сигнал с ошейника Павлика пропал 8 сентября, а труп животного был найден в четырёх километрах от места последней локации.

Буду добиваться самого серьёзного наказания для виновных. С рук им это не сойдёт! — подчеркнул глава региона.

В Хабаровском крае умерла сбитая машиной тигрица

Виновника аварии ищет полиция, чтобы привлечь к ответственности.

В Приморье ранее произошёл похожий случай. Там в лесу был обнаружен труп убитого краснокнижного амурского тигра.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.