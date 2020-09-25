В Харьковской области 26 сентября объявлен день траура из-за крушения самолёта

В Харьковской области 26 сентября объявлен день траура из-за крушения военно-транспортного самолёта Ан-26. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.
— Объявить в Харьковской области 26 сентября 2020 года днём траура по погибшим в авиакатастрофе самолёта Ан-26. В день траура на всей территории области приспустить государственный флаг Украины на всех сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций и разместить на них траурную ленту, — говорится в сообщении местных властей.
"Тушили горящих людей". Очевидец рассказал подробности авиакатастрофы под ХарьковомПо его словам, самолёт во время падения едва не снёс автомобиль.
Напомним, Ан-26 разбился вечером 25 сентября недалеко от города Чугуева. По последним данным, в результате ЧП погибло 25 человек, всего на борту находилось 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Завтра на место трагедии прибудет президент Украины Владимир Зеленский.
Губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил журналистам, что это был учебный полёт. Глава региона также уточнил, что незадолго до катастрофы пилоты сообщили об отказе левого двигателя самолёта.
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