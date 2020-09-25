В Харьковской области 26 сентября объявлен день траура из-за крушения самолёта

В Харьковской области 26 сентября объявлен день траура из-за крушения военно-транспортного самолёта Ан-26. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

— Объявить в Харьковской области 26 сентября 2020 года днём траура по погибшим в авиакатастрофе самолёта Ан-26. В день траура на всей территории области приспустить государственный флаг Украины на всех сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций и разместить на них траурную ленту, — говорится в сообщении местных властей.

Напомним, Ан-26 разбился вечером 25 сентября недалеко от города Чугуева. По последним данным, в результате ЧП погибло 25 человек, всего на борту находилось 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Завтра на место трагедии прибудет президент Украины Владимир Зеленский.