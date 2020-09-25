Российский Су-27 поднялся в воздух для перехвата двух бомбардировщиков США над Балтикой

Российский истребитель Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота поднялся в воздух для перехвата двух американских бомбардировщиков. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Уточняется, что иностранные воздушные суда обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря в тот момент, когда они приближались к государственной границе России.

Как утверждают в НЦУО, в небе были обнаружены два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США

Добавим, что полёт российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами. Нарушения границы РФ допущено не было.