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Российский Су-27 поднялся в воздух для перехвата двух бомбардировщиков США над Балтикой

Нарушения государственной границы РФ допущено не было.

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Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Российский истребитель Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота поднялся в воздух для перехвата двух американских бомбардировщиков. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Уточняется, что иностранные воздушные суда обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря в тот момент, когда они приближались к государственной границе России.

Как утверждают в НЦУО, в небе были обнаружены два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США

Российский Су-27 перехватил британский самолёт-разведчик над Чёрным морем

Нарушения границ РФ допущено не было.

Добавим, что полёт российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами. Нарушения границы РФ допущено не было.

После того как самолёты ВМС США удалились от границы России, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

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