Афроамериканца застрелили при попытке отобрать пистолет у полицейского в США — видео

В американском городе Сан-Клементе, штат Калифорния, темнокожий местный житель получил два огнестрельных ранения и погиб в ходе драки с двумя полицейскими. Об этом сообщает CNN.

Как рассказал журналистам шериф округа, погибший схватился за рукоять пистолета одного из сотрудников и пытался отобрать оружие, после чего офицер произвёл выстрелы. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Расследованием случившегося занялась окружная прокуратура, в её распоряжении есть одна видеозапись, которую снял кто-то из очевидцев. После инцидента в городе прошла демонстрация против чрезмерного применения силы полицейским. За порчу патрульной машины и перекрытие улиц задержано пять человек.