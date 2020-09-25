Афроамериканца застрелили при попытке отобрать пистолет у полицейского в США — видео

В американском городе Сан-Клементе, штат Калифорния, темнокожий местный житель получил два огнестрельных ранения и погиб в ходе драки с двумя полицейскими. Об этом сообщает CNN.
"Справедливость для Бреонны". В США начались протесты после решения суда оправдать полицейских, застреливших афроамериканку — видеоАдвокат её семьи назвал вердикт возмутительным и оскорбительным.
Как рассказал журналистам шериф округа, погибший схватился за рукоять пистолета одного из сотрудников и пытался отобрать оружие, после чего офицер произвёл выстрелы. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
Расследованием случившегося занялась окружная прокуратура, в её распоряжении есть одна видеозапись, которую снял кто-то из очевидцев. После инцидента в городе прошла демонстрация против чрезмерного применения силы полицейским. За порчу патрульной машины и перекрытие улиц задержано пять человек.
Протесты и беспорядки нынешней весной несколько раз вспыхивали в США, начало им дала гибель афроамериканца Джорджа Флойда во время жёсткого задержания полицией. Мирные акции переросли в погромы и грабежи. Шествия в поддержку протестующих также проходили в Лондоне, Афинах и Вене.
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