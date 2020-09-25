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Путин призвал США начать диалог по международной информационной безопасности

Российский лидер выдвинул несколько пунктов программы по восстановлению сотрудничества в этой области.

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Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин обратился к США с призывом дать ход экспертному диалогу двух стран по вопросам международной информационной безопасности (МИБ), "не делая его заложником политических разногласий". Он также предложил одобрить комплексную программу мер по перезагрузке отношений Москвы и Вашингтона в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), чтобы не допустить риска возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере. Заявление российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

В первую очередь Путин предлагает восстановить полномасштабный двусторонний регулярный диалог по ключевым вопросам обеспечения МИБ на высоком уровне. Кроме того, российский лидер считает необходимым поддерживать непрерывную и эффективную работу каналов связи между ведомствами двух государств по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты и должностных лиц высокого уровня, которые курируют вопросы МИБ в рамках обеспечения национальной безопасности.

Видео предоставлено Лайфу пресс-службой МИД России

Совместно разработать и заключить двустороннее межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве по аналогии с действующим советско-американским Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года, — говорится также в сообщении.

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Сделал это писатель Сергей Комков.

И заключительным пунктом программы Путин выделил необходимость обмена гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы. Они должны быть выражены во взаимоприемлемой форме.

Данные меры направлены на повышение уровня доверия между нашими государствами, обеспечение безопасности и процветания наших народов, — говорится в заявлении Путина.

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Президент России, по его мнению, намерен создать третий блок союзников в противовес Пекину и Вашингтону.

Отмечается, что эти меры станут весомым вкладом в "построение глобального мира в информационном пространстве". Российский лидер также предложил всем странам заключить договорённость о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга.

Ранее Путин призвал США и их союзников к взаимному сдерживанию в развёртывании ракетных систем.

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