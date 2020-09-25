Путин призвал США начать диалог по международной информационной безопасности

Президент России Владимир Путин обратился к США с призывом дать ход экспертному диалогу двух стран по вопросам международной информационной безопасности (МИБ), "не делая его заложником политических разногласий". Он также предложил одобрить комплексную программу мер по перезагрузке отношений Москвы и Вашингтона в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), чтобы не допустить риска возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере. Заявление российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

В первую очередь Путин предлагает восстановить полномасштабный двусторонний регулярный диалог по ключевым вопросам обеспечения МИБ на высоком уровне. Кроме того, российский лидер считает необходимым поддерживать непрерывную и эффективную работу каналов связи между ведомствами двух государств по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты и должностных лиц высокого уровня, которые курируют вопросы МИБ в рамках обеспечения национальной безопасности.

Видео предоставлено Лайфу пресс-службой МИД России

— Совместно разработать и заключить двустороннее межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве по аналогии с действующим советско-американским Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года, — говорится также в сообщении.

И заключительным пунктом программы Путин выделил необходимость обмена гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы. Они должны быть выражены во взаимоприемлемой форме.

— Данные меры направлены на повышение уровня доверия между нашими государствами, обеспечение безопасности и процветания наших народов, — говорится в заявлении Путина.

Отмечается, что эти меры станут весомым вкладом в "построение глобального мира в информационном пространстве". Российский лидер также предложил всем странам заключить договорённость о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга.