Путин призвал США начать диалог по международной информационной безопасности

Президент России Владимир Путин обратился к США с призывом дать ход экспертному диалогу двух стран по вопросам международной информационной безопасности (МИБ), "не делая его заложником политических разногласий". Он также предложил одобрить комплексную программу мер по перезагрузке отношений Москвы и Вашингтона в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), чтобы не допустить риска возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере. Заявление российского лидера опубликовано на сайте Кремля.
В первую очередь Путин предлагает восстановить полномасштабный двусторонний регулярный диалог по ключевым вопросам обеспечения МИБ на высоком уровне. Кроме того, российский лидер считает необходимым поддерживать непрерывную и эффективную работу каналов связи между ведомствами двух государств по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты и должностных лиц высокого уровня, которые курируют вопросы МИБ в рамках обеспечения национальной безопасности.
Видео предоставлено Лайфу пресс-службой МИД России
— Совместно разработать и заключить двустороннее межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве по аналогии с действующим советско-американским Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года, — говорится также в сообщении.
И заключительным пунктом программы Путин выделил необходимость обмена гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы. Они должны быть выражены во взаимоприемлемой форме.
— Данные меры направлены на повышение уровня доверия между нашими государствами, обеспечение безопасности и процветания наших народов, — говорится в заявлении Путина.
Американский журнал увидел "скрытый смысл" в послании Путина на Генассамблее ООНПрезидент России, по его мнению, намерен создать третий блок союзников в противовес Пекину и Вашингтону.
Отмечается, что эти меры станут весомым вкладом в "построение глобального мира в информационном пространстве". Российский лидер также предложил всем странам заключить договорённость о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга.
Ранее Путин призвал США и их союзников к взаимному сдерживанию в развёртывании ракетных систем.
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