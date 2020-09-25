В Москве мотоциклист сбил ребёнка на самокате и протаранил два авто. Лайф публикует видео ДТП

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В Москве мотоциклист врезался в ребёнка, который пересекал пешеходный переход на самокате, после чего байкер вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами.
По данным Лайфа, десятилетний пострадавший находится в реанимации. Его состояние оценивается как критическое. Сам виновник аварии также госпитализирован. Врачи диагностировали у него несколько переломов.
Ранее Лайф рассказывал, что Ярославле автоледи, резко открыв дверь машины, сбила байкершу. Девушка отделалась лёгкими травмами, а инцидент попал на видео.
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