Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Москве мотоциклист сбил ребёнка на самокате и протаранил два авто. Лайф публикует видео ДТП

Пострадавший мальчик находится в критическом состоянии.

351

Видео © LIFE

В Москве мотоциклист врезался в ребёнка, который пересекал пешеходный переход на самокате, после чего байкер вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами.

По данным Лайфа, десятилетний пострадавший находится в реанимации. Его состояние оценивается как критическое. Сам виновник аварии также госпитализирован. Врачи диагностировали у него несколько переломов.

В Таиланде белорус насмерть сбил россиянку на мотобайке

Женщина скончалась до приезда скорой.

Ранее Лайф рассказывал, что Ярославле автоледи, резко открыв дверь машины, сбила байкершу. Девушка отделалась лёгкими травмами, а инцидент попал на видео.

Выбор редакции

На видео попал шокирующий момент, как в Ярославле автоледи сбила байкершу, резко открыв дверь

вчера в 15:07

Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за коронавируса

сегодня в 10:28

"Говорил, что зарежет и меня, и дочь, и внучек". Бабушка убитой в Неклюдове девочки рассказала об угрозах

сегодня в 10:23

Пользователи из России, Белоруссии и Украины сообщают о сбое в Telegram

сегодня в 10:47

Снова дома. Какие ограничения вводят из-за карантина и сколько составят штрафы для нарушителей

сегодня в 10:37

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.