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На видео попал шокирующий момент, как в Ярославле автоледи сбила байкершу, резко открыв дверь

Досадное ДТП произошло на проспекте Ленина.

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Гиф © Instagram / lika_motonyashka

Байкерша из Ярославля собиралась посетить бьюти-мастера и отправилась к нему на своём любимом транспорте — мотоцикле. Но спокойно добраться до места девушке не удалось, пишет портал "76.ru". Беда пришла совершенно неожиданно: Анжелику Денисову на дороге сбила дверью автоледи, которая резко её открыла.

Видео © Instagram / lika_motonyashka

В итоге Анжелика оказалась на асфальте, а байк отлетел в сторону. К счастью, обошлось без серьёзных травм. Однако мотоцикл, который девушка любя называет Малыха, теперь придётся ремонтировать, отмечает YarNews. Пострадавшая, водительский стаж которой составляет шесть лет, поделилась роликом с инцидентом на своей странице в "Инстаграме", с горечью подписав, что её мотосезон закрыт.

Фото © Instagram / lika_motonyashka

Фото © Instagram / lika_motonyashka

К счастью, обошлось. Получила ушиб ноги и ссадины. Обидно, что сезон вот так пришлось закрыть. Ехала утром к мастеру на ресницы, собиралась повернуть во двор. Не доехала до отворотки во двор пять метров

Анжелика Денисова

Фото © Instagram / lika_motonyashka

Фото © Instagram / lika_motonyashka

На место аварии вызвали сотрудников ГИБДД. По словам Анжелики, виновной признали автоледи, которая неудачно распахнула дверь.

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Девушка отметила, что сейчас с ней всё в порядке.

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