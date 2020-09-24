На видео попал шокирующий момент, как в Ярославле автоледи сбила байкершу, резко открыв дверь

Байкерша из Ярославля собиралась посетить бьюти-мастера и отправилась к нему на своём любимом транспорте — мотоцикле. Но спокойно добраться до места девушке не удалось, пишет портал "76.ru" . Беда пришла совершенно неожиданно: Анжелику Денисову на дороге сбила дверью автоледи, которая резко её открыла.

В итоге Анжелика оказалась на асфальте, а байк отлетел в сторону. К счастью, обошлось без серьёзных травм. Однако мотоцикл, который девушка любя называет Малыха, теперь придётся ремонтировать, отмечает YarNews. Пострадавшая, водительский стаж которой составляет шесть лет, поделилась роликом с инцидентом на своей странице в "Инстаграме", с горечью подписав, что её мотосезон закрыт.