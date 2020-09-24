На видео попал шокирующий момент, как в Ярославле автоледи сбила байкершу, резко открыв дверь

Байкерша из Ярославля собиралась посетить бьюти-мастера и отправилась к нему на своём любимом транспорте — мотоцикле. Но спокойно добраться до места девушке не удалось, пишет портал "76.ru". Беда пришла совершенно неожиданно: Анжелику Денисову на дороге сбила дверью автоледи, которая резко её открыла.
Видео © Instagram / lika_motonyashka
В итоге Анжелика оказалась на асфальте, а байк отлетел в сторону. К счастью, обошлось без серьёзных травм. Однако мотоцикл, который девушка любя называет Малыха, теперь придётся ремонтировать, отмечает YarNews. Пострадавшая, водительский стаж которой составляет шесть лет, поделилась роликом с инцидентом на своей странице в "Инстаграме", с горечью подписав, что её мотосезон закрыт.
К счастью, обошлось. Получила ушиб ноги и ссадины. Обидно, что сезон вот так пришлось закрыть. Ехала утром к мастеру на ресницы, собиралась повернуть во двор. Не доехала до отворотки во двор пять метров
На место аварии вызвали сотрудников ГИБДД. По словам Анжелики, виновной признали автоледи, которая неудачно распахнула дверь.
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