Звезда шоу "Каникулы в Мексике" утопила свой Mercedes, оказавшись вместе с ним в 15 метрах от берега

30-летняя звезда шоу "Каникулы в Мексике" Ольга Казакова (Савченко) попала в ДТП, утопив в пруду на Лахте свой "мерседес", пишет телеграм-канал " Mash на Мойке ". Машина оказалась в 15 метрах от берега, а девушке пришлось выбираться на сушу сквозь ряску, которой была покрыта поверхность водоёма.

Вскоре блогерша сама вышла на связь, сообщив в инстаграм-историях подробности произошедшего. По словам Ольги, она действительно угодила в пруд, но на данный момент с ней всё в порядке и в результате ДТП никто не пострадал. Участница шоу отметила, что не была пьяна и не превышала скорость. Причиной аварии якобы стало её плохое самочувствие.