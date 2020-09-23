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Звезда шоу "Каникулы в Мексике" утопила свой Mercedes, оказавшись вместе с ним в 15 метрах от берега

Девушка отметила, что сейчас с ней всё в порядке.

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Фото © Instagram / nezlaya

30-летняя звезда шоу "Каникулы в Мексике" Ольга Казакова (Савченко) попала в ДТП, утопив в пруду на Лахте свой "мерседес", пишет телеграм-канал "Mash на Мойке". Машина оказалась в 15 метрах от берега, а девушке пришлось выбираться на сушу сквозь ряску, которой была покрыта поверхность водоёма.

Видео © Instagram / nezlaya

Вскоре блогерша сама вышла на связь, сообщив в инстаграм-историях подробности произошедшего. По словам Ольги, она действительно угодила в пруд, но на данный момент с ней всё в порядке и в результате ДТП никто не пострадал. Участница шоу отметила, что не была пьяна и не превышала скорость. Причиной аварии якобы стало её плохое самочувствие.

Фото © Instagram / nezlaya

Фото © Instagram / nezlaya

Да, я попала в неприятное ДТП, нет, не пьяная, нет, скорость не превышала. Мне стало плохо за рулём

Ольга Казакова

Фото © Instagram / nezlaya

Фото © Instagram / nezlaya

Также Ольга показала кадры, на которых спасатели достают её дорогую иномарку из воды. И поблагодарила сотрудников МЧС за помощь.

Пассажирка высунулась из авто ради красивого видео, но сняла собственное падение на скорости 180 км/ч

Безрассудный поступок вызвал бурю негодования в Сети.

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