Пассажирка высунулась из авто ради красивого видео, но сняла собственное падение на скорости 180 км/ч

Девушка, имя которой не называется, решила совершить опасный трюк, чтобы впечатлить пользователей в соцсетях. Когда "блогерша" ехала в машине по оживлённому шоссе в Суррее, Англия, она высунулась из окна и стала снимать себя и свой пышный бюст для "Снэпчата". При этом сама подписала, что эта затея может грозить ей гибелью.
Нужно перестать делать это на скорости 110 миль в час (≈ 177 км/ч. — Прим. Лайфа), или в итоге я погибну
Видео © YouTube / UPDATES
Слова безрассудной девушки отчасти оказались пророческими: она на скорости выпала из машины, пишет The Sun. На место срочно прибыли медики, однако, несмотря на столь страшное падение, любительница соцсетей осталась жива и у неё не обнаружили серьёзных травм.
Фото © Twitter / SurreyRoadCops
Правоохранители сообщили, что девушка не подвергалась аресту. Однако отметили в посте в "Твиттере", что у них просто "нет слов".
Пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, высунулась из машины, снимая видео для "Снэпчата". Затем она выпала из автомобиля на оживлённое шоссе. Только по счастливой случайности девушка не погибла и не получила серьёзных травм. #НетСлов