Пассажирка высунулась из авто ради красивого видео, но сняла собственное падение на скорости 180 км/ч

Девушка, имя которой не называется, решила совершить опасный трюк, чтобы впечатлить пользователей в соцсетях. Когда "блогерша" ехала в машине по оживлённому шоссе в Суррее, Англия, она высунулась из окна и стала снимать себя и свой пышный бюст для "Снэпчата". При этом сама подписала, что эта затея может грозить ей гибелью.