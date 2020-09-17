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Подруги выложили селфи с водопада и через мгновение погибли из-за нелепой случайности

Девушек привлекли красивые пейзажи, и они отправились в путь по опасным тропам.

Фото © Instagram / nique_medeiross

Неразлучные подруги (18-летняя Бруна Веласкес и 19-летняя Моник Медейрос) из Бразилии решили устроить себе отдых на природе. Девушки отправились любоваться красотами водопада Сальто Кавейрас, а заодно хотели сделать несколько красивых кадров. Однако их затея обернулась трагедией.

Фото © Instagram / nique_medeiross, Facebook / Divulga Mais RV

Фото © Instagram / nique_medeiross, Facebook / Divulga Mais RV

После того как девушки поднялись на вершину и сделали эффектный снимок на краю, одна из них поскользнулась. Другая сразу бросилась на помощь лучшей подруге, но потеряла равновесие. В итоге обе сорвались вниз с высоты 30 метров.

Бруна Веласкес (слева) и Моник Медейрос. Фото © Instagram / nique_medeiross, vllqzbru

Бруна Веласкес (слева) и Моник Медейрос. Фото © Instagram / nique_medeiross, vllqzbru

Бруна погибла на месте, а Моник успели доставить в больницу на вертолёте. Однако спасти девушку не удалось — у неё была тяжёлая черепно-мозговая травма, пишет The Sun.

Бруна Веласкес (слева) и Моник Медейрос. Фото © Instagram / nique_medeiross, vllqzbru

Бруна Веласкес (слева) и Моник Медейрос. Фото © Instagram / nique_medeiross, vllqzbru

28 сентября Бруна готовилась отметить 29-летие. А Моник, которая училась на медсестру, писала у себя на странице: "Когда на сердце солнечно, каждое время года — лето". Знакомые говорили о девушках, что они друзья не разлей вода.

Влюблённые сделали фото в день помолвки, не подозревая, что через пять минут жених погибнет

Пара мечтала создать семью и строила большие планы на будущее.

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