Подруги выложили селфи с водопада и через мгновение погибли из-за нелепой случайности

Неразлучные подруги (18-летняя Бруна Веласкес и 19-летняя Моник Медейрос) из Бразилии решили устроить себе отдых на природе. Девушки отправились любоваться красотами водопада Сальто Кавейрас, а заодно хотели сделать несколько красивых кадров. Однако их затея обернулась трагедией.

После того как девушки поднялись на вершину и сделали эффектный снимок на краю, одна из них поскользнулась. Другая сразу бросилась на помощь лучшей подруге, но потеряла равновесие. В итоге обе сорвались вниз с высоты 30 метров.

Бруна Веласкес (слева) и Моник Медейрос. Фото © Instagram / nique_medeiross, vllqzbru

Бруна погибла на месте, а Моник успели доставить в больницу на вертолёте. Однако спасти девушку не удалось — у неё была тяжёлая черепно-мозговая травма, пишет The Sun.

Бруна Веласкес (слева) и Моник Медейрос. Фото © Instagram / nique_medeiross, vllqzbru