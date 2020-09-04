Влюблённые сделали фото в день помолвки, не подозревая, что через пять минут жених погибнет

24-летний Жуан Гильерме Торрес Фадини сделал предложение своей девушке Ларисе Кампос, когда они проводили время вместе с друзьями на реке Сорокабе в Сан-Паулу, Бразилия. Влюблённые не чаяли друг в друге души, поэтому его избранница сразу же произнесла заветное да. Но спустя пять минут радость обернулась трагедией.

Жуан поцеловал невесту и отправился плавать вместе с друзьями. Парни решили достичь другого берега, но по пути почти все поняли, что им это не под силу, пишет G1 . Остались только жених Ларисы и их приятель. Но гонка продолжалась недолго. Жуан, которого знакомые характеризовали как хорошего пловца, внезапно исчез под водой.

Поцеловав меня, он снял рубашку и вошёл в воду вместе с друзьями. Он попросил подождать и сказал, что любит меня

На место срочно вызвали спасателей, которые полтора часа прочёсывали реку. И в конце концов невесте сообщили известие, которое она так боялась услышать. Жуан был мёртв. На своих страницах в соцсетях влюблённые отмечали каждое значимое мгновение, проведённое вместе, и не переставая признавались друг другу в чувствах. Они называли себя не только влюблёнными, но и лучшими друзьями и отличными партнёрами. "Теперь всё, что у меня осталось, — это воспоминания о том, что мы пережили или мечтали пережить", — сказала убитая горем Лариса.