Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за коронавируса

В Москве пока не планируется закрытие ресторанов и кафе из-за ситуации с коронавирусом, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в беседе с РИА "Новости".
— Пока нет, — ответил он на вопрос о планах по закрытию учреждений общественного питания из-за роста числа пациентов с CoViD-19.
Немерюк добавил, что также не планируется создавать новые рекомендации для работы кафе и ресторанов.
Собянин сообщил о введении в Москве мер из-за коронавирусаБез особой необходимости выходить на улицу не должны пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями.
Напомним, в Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 1560 случаев CoViD-19.
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