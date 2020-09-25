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Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за коронавируса

Также речь не идёт о создании новых рекомендаций по работе заведений.

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Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

В Москве пока не планируется закрытие ресторанов и кафе из-за ситуации с коронавирусом, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в беседе с РИА "Новости".

Пока нет, — ответил он на вопрос о планах по закрытию учреждений общественного питания из-за роста числа пациентов с CoViD-19.

Немерюк добавил, что также не планируется создавать новые рекомендации для работы кафе и ресторанов.

Собянин сообщил о введении в Москве мер из-за коронавируса

Без особой необходимости выходить на улицу не должны пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями.

Напомним, в Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 1560 случаев CoViD-19.

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