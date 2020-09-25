Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября 2020, 12:57
4853

В Госдуме оценили рекомендацию пожилым москвичам оставаться дома

Фото © Ярослав Чингаев / ТАСС

Фото © Ярослав Чингаев / ТАСС

Пенсионеры тяжелее переносят заболевание, напомнил депутат.

Рекомендацию мэра Москвы Сергея Собянина, который посоветовал горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, можно назвать "вполне разумной". Об этом в беседе с RT заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Депутат подчеркнул, что градоначальника круглосуточно держат в курсе событий по ситуации с коронавирусом, Собянин получает информацию от очень серьёзных экспертов — инфекционистов, эпидемиологов.

Если сегодня нам не принимать меры, то, конечно, есть риск, что начнётся подъём... Я думаю, что это (подобная рекомендация. — Прим. Лайфа) правильно, — сказал Говорин.

Парламентарий указал, что обращение Собянина к москвичам направлено на "упреждение более серьёзных последствий".

Собянин попросил вернуть на удалёнку сотрудников крупных компаний
Собянин попросил вернуть на удалёнку сотрудников крупных компаний

Напомним, за минувшие сутки в Москве выявили 1560 новых случаев коронавируса. Из-за ситуации с CoViD-19 с 28 сентября в столице будет введён ряд мер для самых уязвимых категорий граждан. В частности, без особой необходимости на улицу не должны выходить пенсионеры старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве
Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве
BannerImage
Эмила Сидорова
  • Новости
  • Госдума
  • Коронавирус
  • Общество
  • Здоровье
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar