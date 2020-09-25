В Госдуме оценили рекомендацию пожилым москвичам оставаться дома

Пенсионеры тяжелее переносят заболевание, напомнил депутат.

Рекомендацию мэра Москвы Сергея Собянина, который посоветовал горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, можно назвать "вполне разумной". Об этом в беседе с RT заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Депутат подчеркнул, что градоначальника круглосуточно держат в курсе событий по ситуации с коронавирусом, Собянин получает информацию от очень серьёзных экспертов — инфекционистов, эпидемиологов.

— Если сегодня нам не принимать меры, то, конечно, есть риск, что начнётся подъём... Я думаю, что это (подобная рекомендация. — Прим. Лайфа) правильно, — сказал Говорин.

Парламентарий указал, что обращение Собянина к москвичам направлено на "упреждение более серьёзных последствий".