В Госдуме оценили рекомендацию пожилым москвичам оставаться дома
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Пенсионеры тяжелее переносят заболевание, напомнил депутат.
Рекомендацию мэра Москвы Сергея Собянина, который посоветовал горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, можно назвать "вполне разумной". Об этом в беседе с RT заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.
Депутат подчеркнул, что градоначальника круглосуточно держат в курсе событий по ситуации с коронавирусом, Собянин получает информацию от очень серьёзных экспертов — инфекционистов, эпидемиологов.
— Если сегодня нам не принимать меры, то, конечно, есть риск, что начнётся подъём... Я думаю, что это (подобная рекомендация. — Прим. Лайфа) правильно, — сказал Говорин.
Парламентарий указал, что обращение Собянина к москвичам направлено на "упреждение более серьёзных последствий".
Напомним, за минувшие сутки в Москве выявили 1560 новых случаев коронавируса. Из-за ситуации с CoViD-19 с 28 сентября в столице будет введён ряд мер для самых уязвимых категорий граждан. В частности, без особой необходимости на улицу не должны выходить пенсионеры старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.