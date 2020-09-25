Песков: Речи о дополнительных ограничениях из-за коронавируса не идёт

— Насколько мне известно, в настоящий момент об этом речи не идёт, — ответил Песков на вопрос о вероятности введения новых ограничений. — Безусловно, рост этих цифр, конечно, является поводом для нас всех быть гораздо более аккуратными и больше заботиться о себе и своих близких.