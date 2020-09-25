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Песков: Речи о дополнительных ограничениях из-за коронавируса не идёт

При этом представитель Кремля призвал россиян больше заботиться о себе и близких.

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Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле констатируют определённый рост числа заболевших коронавирусом, однако считают, что принятые ранее меры позволяют контролировать ситуацию.

Насколько мне известно, в настоящий момент об этом речи не идёт, — ответил Песков на вопрос о вероятности введения новых ограничений. — Безусловно, рост этих цифр, конечно, является поводом для нас всех быть гораздо более аккуратными и больше заботиться о себе и своих близких.

Собянин сообщил о введении в Москве мер из-за коронавируса

Без особой необходимости выходить на улицу не должны пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями.

Напомним, за прошедшие 24 часа в России выявили 7212 новых случаев заражения коронавирусом. А число заболевших в мире превысило 32 миллиона человек. Лидеры ряда стран, например Украины и Канады, уже заявляют о второй волне коронавируса. А Израиль первым в мире объявил повторный карантин из-за CoViD-19. Роспотребнадзор при этом опроверг начало второй волны эпидемии в РФ.

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