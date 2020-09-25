"Говорил, что зарежет и меня, и дочь, и внучек". Бабушка убитой в Неклюдове девочки рассказала об угрозах

Видео © LIFE
Житель Нижегородской области, которого подозревают в убийстве дочери своей бывшей сожительницы, ранее угрожал расправой всей семье. Об этом Лайфу рассказала бабушка погибшего ребёнка.
— Что он зарежет и меня, и дочь, и внучек. Но я никак не предполагала, что дело дойдёт до этого, — рассказала Татьяна, отвечая на вопрос о том, какие угрозы поступали от 34-летнего Павла.
По её словам, с матерью погибшей девочки подозреваемый знаком давно. Познакомились они в Интернете и несколько месяцев жили вместе. Внучку же бабушка забирала к себе.
"Поиск закончен". Лайф публикует видео с места убийства школьницы в Нижегородской областиМужчина также подозревается в ещё одном схожем преступлении, жертвой которого стала 36-летняя женщина.
Напомним, тело девятилетней школьницы нашли сегодня ночью в посёлке Неклюдово. В последний раз камеры видеонаблюдения засняли её с мужчиной, который, как позже выяснилось, был хорошо знаком ребёнку. Им оказался бывший сожитель матери девочки, 34-летний Павел. Мужчина задержан.
При этом убийство ребёнка не единственная расправа, в которой его подозревают.
Лента новостей
В Москве мотоциклист сбил ребёнка на самокате и протаранил два авто. Лайф публикует видео ДТП
сегодня в 10:36
Неизвестный с ножом напал на прохожих у здания редакции "Шарли эбдо" в Париже, есть раненые
сегодня в 10:30
Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за коронавируса
сегодня в 10:28
Комментариев: 0