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"Говорил, что зарежет и меня, и дочь, и внучек". Бабушка убитой в Неклюдове девочки рассказала об угрозах

Тело девятилетней школьницы нашли ночью. В расправе над ней подозревают сожителя матери.

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Видео © LIFE

Житель Нижегородской области, которого подозревают в убийстве дочери своей бывшей сожительницы, ранее угрожал расправой всей семье. Об этом Лайфу рассказала бабушка погибшего ребёнка.

Что он зарежет и меня, и дочь, и внучек. Но я никак не предполагала, что дело дойдёт до этого, — рассказала Татьяна, отвечая на вопрос о том, какие угрозы поступали от 34-летнего Павла.

По её словам, с матерью погибшей девочки подозреваемый знаком давно. Познакомились они в Интернете и несколько месяцев жили вместе. Внучку же бабушка забирала к себе.

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Мужчина также подозревается в ещё одном схожем преступлении, жертвой которого стала 36-летняя женщина.

Напомним, тело девятилетней школьницы нашли сегодня ночью в посёлке Неклюдово. В последний раз камеры видеонаблюдения засняли её с мужчиной, который, как позже выяснилось, был хорошо знаком ребёнку. Им оказался бывший сожитель матери девочки, 34-летний Павел. Мужчина задержан.

При этом убийство ребёнка не единственная расправа, в которой его подозревают.

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