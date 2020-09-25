В работе новых Apple Watch выявили неточность

Новая функция, несмотря на заверения компании на презентации, работает не слишком точно. По словам журналиста, при сравнении с оксиметром, одобренным агентством Минздрава США, обновлённые часы от Apple ошибаются на два-три, а иногда и семь процентов. Кроме того, они могут в течение нескольких минут выдавать сообщение, что со здоровьем всё в порядке, а потом предупреждать об очень низком уровне кислорода в крови.