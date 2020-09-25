В работе новых Apple Watch выявили неточность

В работе умных часов Apple Watch Series 6, которые были представлены недавно, нашли неточность: гаджет не может давать верную информацию о насыщении кислородом крови пользователя. Способности пульсоксиметра проверил редактор Washington Post Джеффри Фаулер.
Новая функция, несмотря на заверения компании на презентации, работает не слишком точно. По словам журналиста, при сравнении с оксиметром, одобренным агентством Минздрава США, обновлённые часы от Apple ошибаются на два-три, а иногда и семь процентов. Кроме того, они могут в течение нескольких минут выдавать сообщение, что со здоровьем всё в порядке, а потом предупреждать об очень низком уровне кислорода в крови.
Как отметил Фаулер, проблему отчасти можно решить, если максимально затянуть ремешок часов, но в таком случае человек будет ощущать дискомфорт, что не добавляет часам удобства.
Вышли новые Apple Watch и iPad. К каким старым моделям стоит приглядеться?Прошлогодние модели устройств Apple, как правило, дешевеют на 100 долларов после выхода новых. Это шанс сэкономить и купить гаджет "яблочного" бренда, не переплачивая за последнюю модель. Самое время изучить старые устройства и сравнить с новинками.
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