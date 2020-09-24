Проверять атомоход в деле будут год, а затем он будет принят в состав ледокольного флота. Постоянное место работы уже известно — Северный морской путь.
Почему сейчас?
22 сентября петербургский "Балтийский завод" передал на испытания головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика". Ему предстоит пройти ледовые испытания непосредственно на месте будущей службы — в арктических широтах. Уникальный атомоход будет решать сразу несколько задач в интересах как гражданских, так и военных судов, а ледоколы проекта 22220 "Арктика" заменят постепенно выводимые из состава флота ледоколы проекта 10520, долгие годы составлявшие костяк ледокольного флота России.
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Спешку, в которой начинали проектировать и строить новые ледоколы ЛК-60Я можно легко объяснить: Северный морской путь постепенно освобождается от толстой ледяной корки и позволяет значительно облегчить проводку судов через арктические широты. Для чего это нужно? Для того чтобы сделать доставку любых грузов из Азии в Европу значительно дешевле. В 2019 году за транзит грузов через Суэцкий канал в Египте — единственное "бутылочное горлышко" на пути из Азии в Европу — перевозчики заплатили более шести миллиардов долларов.
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При этом Северный морской путь — самая скоростная "трасса" для контейнеровозов и танкеров. Из-за таяния арктических льдов открывается возможность доставлять грузы из Шанхая в Роттердам вдвое быстрее, чем через Суэцкий канал, — за три недели вместо шести-семи. За это время судно пройдёт примерно 15 тысяч километров, что почти на четыре с половиной тысячи километров меньше, чем путь через Суэцкий канал. Помимо существенной экономии на транзитных платежах (для проводки по СМП нужно оплатить лишь время работы ледоколов) и зарплатах экипажу, собственники кораблей смогут значительно ускорить поставки товаров, которые продаются в Европе и Китае.
Фото © ТАСС / ЕРА / ANATOLY MALTSEV
К тому же СМП не ограничен никакими правилами и может принимать столько судов, сколько российский ледокольный флот в состоянии сопроводить. Суэцкий канал в этом смысле устроен значительно сложнее: по узкому коридору могут ходить лишь суда с определённым водоизмещением, а супертанкеры или газовозы, которые активно строятся на верфях по всему миру, там пройти уже не смогут. Кроме того, проблема пиратства в Баб-эль-Мандебском проливе — "предбаннике" Суэцкого канала — так и не решена, а все суда на территории СМП при необходимости могут быть взяты под охрану кораблями российского ВМФ.
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Русская "Арктика"
Уникальный для российского флота атомоход построили в рекордные сроки: 20 июня 2016 ледокол спустили на воду, а уже к 16 сентября 2020 года он не только был достроен и запущен, но и прошёл цикл ходовых испытаний в Финском заливе и Балтийском море. С технической точки зрения, новые ледоколы "Арктика" проекта 22220 — это супергибриды среди атомных ледоколов. Он оборудован реакторами РИТМ-200 c тепловой мощностью по 175 МВт каждый. Пар от реакторов приводит в действие два паровых турбогенератора мощностью по 36 МВт и передаёт энергию на три гребных винта фиксированного шага.
В результате почти гоночная скорость в 42 километра в час на воде и четыре километра в час при движении во льдах с максимально возможной толщиной. Возросшие габариты (новый ледокол "Арктика" шире, чем "Таймыр", и на 40 метров длиннее арктического исполина — ледокола "Ленин") позволили повысить ледовую проходимость новых атомоходов. В отличие от советских атомных монстров, прокладывающих путь в арктических широтах, российские ЛК-60Я могут проламывать лёд с максимальной толщиной в три метра, тогда как советские гиганты "Атомфлота" могут действовать в пределах двух с небольшим метров мерзлоты.
Атомные сердца
Во всех судах проекта будут устанавливаться энергетические комплексы РИТМ-200 — современные водо-водяные реакторы с высокой надёжностью, обслуживать которые нужно раз в семь лет. Конструкция реактора не ограничивает дальность хода судна. Единственное, что необходимо делать для функционирования ледокола, — вовремя подвозить продукты для членов экипажа. Всё остальное — свет, тепло, свежий воздух и чистую воду — атомоход приготовит сам. Эти же реакторы скоро будут устанавливать на новое поколение плавучих АЭС. Считается, что при выводе на оптимальные режимы работы мощность плавучей АЭС будет увеличена до 100 МВт, а срок использования одной загрузки ядерным топливом возрастет с семи до десяти лет.
Фото © ТАСС / Егоршин Валентин
Всего к строительству запланированы и законтрактованы пять атомоходов. "Арктика" одной ногой в строю, а "Сибирь" и "Урал" будут переданы "Росатомфлоту" уже через год. Ещё два — "Чукотка" и "Якутия" — войдут в состав флота к 2025 и 2026 годам соответственно. Капитан третьего ранга в запасе, руководитель боевой части атомной подводной лодки из состава 29-й отдельной бригады подводных лодок Северного флота Константин Якимчук пояснил, что группировка российских атомоходов в будущем может быть существенно расширена.
Если судам с особо ценным грузом потребуется вооружённый эскорт, то Россия в данный момент — единственная страна, способная его предоставить. От подводной лодки до фрегата с ракетным вооружением. Проблема одна — действовать в арктических широтах без сопровождения могут только подлодки, но исключительно в подводном положении. Остальным нужен ледокольный флот, чтобы иметь возможность организовать защиту. С учётом того, что нагрузка на СМП с годами только вырастет, я думаю, что новых ледоколов может оказаться больше пяти
Поддержку обычным ледоколам будут оказывать дизель-электрические ледовые корабли проекта 23550, на палубе которых будут размещены пусковые установки для крылатых ракет "Калибр". Прочный корпус кораблей этого типа позволит проводить круглогодичную навигацию в арктических широтах.
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На сегодняшний день ни в одной стране мира, кроме России, атомных ледоколов нет. Военные и гражданские моряки отмечают, что нагнать темпы производства таких атомоходов в России не смогут даже американские корабелы, которые традиционного хорошо финансируются за счёт строительства военных проектов. Несмотря на то, что все технологии и возможности для строительства кораблей этого типа в США есть, их производство до сих пор не начато и даже не обсуждается на высшем уровне.
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