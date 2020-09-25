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Самый дорогой iPhone стал на четверть дешевле в России

Снижение стоимости, вероятно, связано со скорой презентацией iPhone 12.

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Фото © Apple Inc

Самый дорогой iPhone — 11 Pro Max, который на старте продаж стоил ровно 100 тысяч рублей, уже через год после анонса подешевел почти на 25 тысяч, сообщает Hi-Tech Mail.ru.

Согласно собственному каталогу портала, смартфон от Apple ёмкостью 64 гигабайта выпуска прошлого года можно приобрести за рекордные 76 990 рублей. Отмечается, что цены на технику в этом году снижаются медленнее, чем обычно, это обусловлено весенним падением курса рубля. А уменьшение стоимости iPhone 11 Pro Max специалисты связывают со скорым анонсом продуктов от Apple, в частности, iPhone 12.

У флагманского смартфона iPhone 11 Pro Max 6,5-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED, чип Apple A13 Bionic, четыре гигабайта оперативной памяти и аккумулятор ёмкостью 3969 миллиампер-часов. Он также обладает тройной камерой с объективами разрешением 12 мегапиксилей каждый.

Названа возможная дата презентации iPhone 12

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