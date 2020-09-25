Пашаев — о проверке его деятельности СКР: Бастрыкин правильно сделал

Видео © Трансляция

Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев уверен, что глава СКР Александр Бастрыкин правильно сделал, что поручил проверить информацию о том, что юрист получил квартиру в Москве в результате мошенничества.

— Бастрыкин правильно сделал. Точку поставить надо. Пусть проверяют все мои действия, кто что пишет. Наоборот, я радовался, — сказал он на пресс-конференции, отметив, что о результатах можно будет судить через месяц.

Пашаев также заявил, что на него не заводили уголовных дел и то, что пишут СМИ, неправда. По словам юриста, всё это делается, чтобы его дискредитировать. А раньше подобные действия были направлены на то, чтобы убрать его из дела Ефремова.