Пашаев — о проверке его деятельности СКР: Бастрыкин правильно сделал

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Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев уверен, что глава СКР Александр Бастрыкин правильно сделал, что поручил проверить информацию о том, что юрист получил квартиру в Москве в результате мошенничества.
— Бастрыкин правильно сделал. Точку поставить надо. Пусть проверяют все мои действия, кто что пишет. Наоборот, я радовался, — сказал он на пресс-конференции, отметив, что о результатах можно будет судить через месяц.
Пашаев также заявил, что на него не заводили уголовных дел и то, что пишут СМИ, неправда. По словам юриста, всё это делается, чтобы его дискредитировать. А раньше подобные действия были направлены на то, чтобы убрать его из дела Ефремова.
"Его тоже распяли". Лишённый адвокатского статуса Пашаев сравнил себя с ИисусомТем временем Михаил Ефремов нанял себе нового защитника, который уже подал апелляцию с просьбой заменить актёру реальный срок на условный.
Лайф ещё в конце августа подробно рассказывал о том, что над Пашаевым сгущаются тучи. Если его участие в мошенничестве подтвердится, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Мы также рассказывали о множестве скандалов, которые сопровождают юриста.
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