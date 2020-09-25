Депутат Госдумы предложил ввести в школах уроки финансовой грамотности
Её следует преподавать как отдельный предмет, считает Кобилев.
Российских школьников и учащихся средних специальных образовательных учреждений следует обучать финансовой грамотности. Учить детей обращаться с деньгами нужно как можно раньше — в младшем возрасте новая информация усваивается легче, и в будущем не потребуется переучиваться. Так считает депутат Госдумы Алексей Кобилев, передаёт News.ru.
Соответствующее предложение о введении уроков финансовой грамотности в общеобразовательных учреждениях парламентарий направил в Министерство просвещения РФ. Депутат указал, что экономика страны зависит как от внедрения эффективных технологий, так и от способности населения ими пользоваться.
По мнению Кобилева, наиболее беспечно с деньгами обращаются подростки из-за стремления самоутвердиться. В связи с этим среди школьников особенно необходимо поднимать темы обращения с карманными средствами, семейным бюджетом, экономии и защиты от мошенников.
Ранее выяснилось, что большинство россиян — 74% — не умеют правильно копить деньги. Граждане признались, что не владеют навыками, которые помогали бы им формировать сбережения, а также инвестировать их и рассчитывать бюджет.
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