Пашаев: Ефремов стал первым за 20 лет, кто не просил отмазать от тюрьмы

За 20 лет адвокатской практики Эльмана Пашаева Михаил Ефремов стал первым человеком, который не просил отмазать от тюрьмы. Об этом бывший защитник артиста заявил на пресс-конференции.

— То, что Ефремову дали 8 лет, а обвиняют в этом адвоката, я за 20 лет впервые видел, чтобы человек не просил его отмазать. Он говорил: "Я же не помню, что было. Давайте выясним", — вспоминает Пашаев.

По словам адвоката, его удивляет столь пристальное внимание к своей персоне. Пашаев уверяет, что в рамках судебного разбирательства по делу о ДТП с Ефремовым всё делал правильно и действовал в рамках закона.

— Адвокат должен честно и законопослушно защищать своего подзащитного, а я что сделал? Я не могу быть подонком, как другие, — сказал он.