"Мы не потянем". На Украине оценили шансы на возвращение Крыма военным путём

Киев не потянет возвращение Крыма военным путём — такую оценку дал замглавы Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.
— Мы чётко понимаем, что решать проблему силовым методом Украина не может на данном этапе. Потому что есть проблемы — это, во-первых, война в Донбассе. Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем, — отметил он в эфире телеканала "Дом".
По его словам, основные методы Киева сейчас — это сотрудничество с другими странами и, как следствие, введение новых санкций против России. Кривонос считает, что Москва из-за этого "будет вынуждена" отдать полуостров Украине. В то же время он не исключил применение силовых методов, но для этого Незалежной нужно "наращивать внутреннюю обороноспособность".
"Элемент военной истерии". Политолог оценил названные Украиной пять причин потери КрымаПо его мнению, в Киеве не понимают, что Украина представляет собой "лоскутное одеяло" из территорий, ранее принадлежавших разным цивилизациям.
Ранее Государственное бюро расследований Украины представило результаты расследования причин, по которым страна лишилась Крымского полуострова, закрыв глаза на то, что жители Крыма на референдуме сами высказались за воссоединение с Россией.
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовали более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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