"Мы не потянем". На Украине оценили шансы на возвращение Крыма военным путём

Киев не потянет возвращение Крыма военным путём — такую оценку дал замглавы Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

— Мы чётко понимаем, что решать проблему силовым методом Украина не может на данном этапе. Потому что есть проблемы — это, во-первых, война в Донбассе. Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем, — отметил он в эфире телеканала "Дом".

По его словам, основные методы Киева сейчас — это сотрудничество с другими странами и, как следствие, введение новых санкций против России. Кривонос считает, что Москва из-за этого "будет вынуждена" отдать полуостров Украине. В то же время он не исключил применение силовых методов, но для этого Незалежной нужно "наращивать внутреннюю обороноспособность".

Ранее Государственное бюро расследований Украины представило результаты расследования причин, по которым страна лишилась Крымского полуострова, закрыв глаза на то, что жители Крыма на референдуме сами высказались за воссоединение с Россией.