Неизвестный с ножом напал на прохожих у здания редакции "Шарли эбдо" в Париже, есть раненые

Как минимум трое получили ножевые ранения рядом с бывшим зданием редакции скандального журнала "Шарли эбдо" (Charlie Hebdo) на бульваре Ришар Ленуар в Париже. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на сообщение префектуры полиции французской столицы.
Il y aurait eu une attaque à la machette à Charlie Hebdo. Non confirmé soyez prudents. pic.twitter.com/zsF73byq7I— Mr___Killuminati (@Mr__Killuminati) September 25, 2020
По предварительным данным, нападавшему удалось скрыться в метро. Сотрудники правопорядка призывают граждан проявлять бдительность.
Напомним, что в январе 2015 года на редакцию "Шарли эбдо" было совершено вооружённое нападение, в результате которого погибло 12 человек, в том числе двое сотрудников полиции. Теракт произошёл через несколько часов после того, как журнал опубликовал карикатуру на пророка Мухаммеда. После трагических событий редакция сменила свой адрес. Где теперь издаются скандальные рисунки, широкой публике не известно до сих пор.
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