Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Найден способ взломать Instagram с помощью картинки

Осторожнее с файлами, которые вам присылают. Убедитесь, что в них нет вируса.

126
Post cover

Фото © Shutterstock

Компания Check Point Software Technologies выявила критическую уязвимость в Instagram, с помощью которой злоумышленник получает полный доступ к смартфону жертвы.

Как избавиться от бессонницы? 7 приложений и гаджетов, которые реально помогают

В последнее время технологические компании всё больше внимания уделяют вопросам здоровья и качества сна. Появляется много стартапов, нацеленных на то, чтобы помочь людям лучше отдыхать ночью. Среди таких разработок есть приложения, которые навевают приятные сны; вечно прохладные подушки и не только. Рассказываем про самые интересные стартапы.

Для взлома нужно отправить вредоносный файл жертве на электронную почту, в WhatsApp или другим способом. Если пользователь его сохранит, хакер получит контроль над Instagram. Как только юзер откроет приложение, злоумышленник получит доступ к нему.

Помимо того, хакер получит доступ к личным данным: контактам телефона, данным о местоположении, камере. Уязвимость найдена в Mozjpeg — декодере JPEG с открытым исходным кодом, который Instagram использует для загрузки изображений.

Check Point даёт два совета, как уберечь устройство и приложения от взлома: регулярно обновляйте программное обеспечение и обращайте внимание на приложения, запрашивающие доступ к личным данным. Подумайте, им точно нужны ваши контакты и геолокация?

Ранее смартфон американского миллиардера Джеффа Безоса был взломан также с помощью сообщения в мессенджере WhatsApp. Его отправил принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман. По словам издания The Guardian, сообщение от принца содержало вредоносный файл, который позволил злоумышленникам проникнуть в смартфон главы Amazon.

Выбор редакции

В Госдуме предложили запретить несовершеннолетним регистрироваться в соцсетях без разрешения родителей

сегодня в 03:55

Девушка выложила праздничное фото с отчимом, но одна деталь заставила её подписчиков покраснеть

21 сентября, 07:55

Cбой в Telegram: о проблемах сообщают пользователи из России, Белоруссии и Украины

сегодня в 10:47

"Зенит" интересуется звездой немецкого футбола

сегодня в 12:14

Собянин рассказал, будут ли штрафовать пожилых москвичей и блокировать их соцкарты

сегодня в 12:04

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.