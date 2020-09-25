Найден способ взломать Instagram с помощью картинки

Как избавиться от бессонницы? 7 приложений и гаджетов, которые реально помогают В последнее время технологические компании всё больше внимания уделяют вопросам здоровья и качества сна. Появляется много стартапов, нацеленных на то, чтобы помочь людям лучше отдыхать ночью. Среди таких разработок есть приложения, которые навевают приятные сны; вечно прохладные подушки и не только. Рассказываем про самые интересные стартапы.