Убийцы бессонницы из Кремниевой долины. Приложения для смартфона, которые помогают быстро уснуть

В последнее время технологические компании всё больше внимания уделяют вопросам здоровья и качества сна. Появляется много стартапов, нацеленных на то, чтобы помочь людям лучше отдыхать ночью. Среди таких разработок есть приложения, которые навевают приятные сны; вечно прохладные подушки и не только. Рассказываем про самые интересные стартапы.

Технари стали одержимы технологиями улучшения сна неспроста. Одна из причин — наука. Появляется всё больше исследований, которые подчёркивают важную роль циркадных ритмов в жизни людей. То, как мы противимся или, наоборот, подстраиваемся под естественный ход времени, влияет на многие параметры: начиная от температуры тела и заканчивая уровнем гормона стресса в крови. А уже эти показатели влияют на продуктивность человека в течение дня.

Другая важная причина — потенциально большой спрос на продукты, решающие проблемы со сном. Согласно исследованию Университета штата Айова 2019 года, только в США — около пяти миллионов человек, которые каждый вечер не могут просто уткнуться лицом в подушку, расслабить мозг и забыться сном. В 2017 году объём рынка сна и здоровья оценивался экспертами в $30–40 миллиардов.

Перспективы формирующегося рынка, что интересно, видят не только безбашенные стартаперы, но и гигантские корпорации вроде Apple. Последняя ещё в 2017 году купила финскую компанию Beddit, которая занималась разработкой продвинутых трекеров сна. Philips, Fitbit и многие другие компании, названия которых на слуху, тоже смотрят в сторону гаджетов и сервисов для сна.

Усыпляющие звуки не всегда похожи на музыку

Pzizz — это приложение для Android и iOS, которое с помощью нейросети генерирует плейлист из случайных мелодий, фрагментов речи, бинауральных ритмов и т.д. Медиатека сервиса Pzizz настолько велика, что позволяет воспроизвести более десяти миллиардов оригинальных плей-листов продолжительностью от нескольких минут до нескольких часов.

Исследования показывают, что странный коктейль из звуков помогает избавиться от накопившегося за день стресса и быстрее уснуть. Причём именно разные звуки используются потому, что повторяющиеся со временем перестают оказывать терапевтический эффект — мозг к ним привыкает.

Другой полезной функцией сервиса Pzizz является Power Nap. Это приложение включает специальные плей-листы, которые вызывают экспресс-сон на 10–30 минут. Полезно, когда, например, нужно вздремнуть посреди рабочего дня, чтобы потом вкалывать до глубокой ночи.

В любви к этому приложению в разное время признавались такие звёзды, как Дж. К. Роулинг, один из основателей Spotify — Даниэль Вайнанд, — а также звезда NBA Рой Хибберт.

Как перевести стрелки биологических часов

Lumos представляет из себя маску, подобную тем, что дают пассажирам в самолётах. Но от них Lumos отличается технологическими наворотами, а именно наличием компонентов, необходимых для светотерапии.

Когда Lumos включается , пользователь начинает видеть короткие вспышки света с промежутком в три миллисекунды. Это мерцание влияет на циркадные ритмы человека. Ведь свет априори может заставить человека хотеть спать или, наоборот, бодрствовать.

Используя эту особенность организма, исследователи из Станфордского университета научились корректировать режим сна. Грубо говоря, воздействуя на глаза человека светом, Lumos переводит стрелки биологического времени на несколько часов вперёд или, наоборот, назад.

Нужно это в первую очередь тем, кто часто путешествует. Ведь перемещения между часовыми поясами часто вызывают у людей джетлаги. Маска же может скорректировать восприятие света и избавить человека от неприятных последствий длительного перелёта.

Медитация для чайников

10% Happier — одно из многих приложений iOS и Android с широким набором медитативных практик. Из общей массы этот сервис выделяют курсы для людей, испытывающих проблемы со сном. Таких курсов немало. И, что самое интересное, они очень разные по хронометражу. Есть короткие сеансы на три минуты, а есть и хардкорные — на 45 минут. Немаловажно и то, что в приложении всегда можно обратиться к мастеру, который научит медитировать правильно.

Главным недостатком сервиса 10% Happier является отсутствие русского языка. Поэтому в качестве альтернативы можно порекомендовать Meditopia. В этом приложении тоже много курсов медитации, включая практики для сна, но уже на русском языке.

Вот она — подушка вашей мечты

Moona — это французский стартап, разрабатывающий эээ… умную подушку. Постельный аксессуар оборудован датчиком движения, который собирает данные о качестве сна и передаёт их на смартфон. На основе полученных данных приложение даёт пользователю рекомендации. Но главной фишкой сервиса Moona является не это.

Live from @SOMNEXshow in London !@Coline__Juin introducing @GetMoona to our friends at @SleepJunkies 💤



A huge thanks to @eve_sleep for their amazing mattress and beddings 👌



The hardest part is getting our testers out of bed! pic.twitter.com/TBmXh0KEqL — MOONA (@GetMoona) October 12, 2018

Каждый хотя бы раз переворачивал во сне подушку и с удовольствием вздыхал, ощущая щекой прохладу остывшей стороны. Так вот, французская чудо-подушка остаётся прохладной всегда. Эффект достигается за счёт циркуляции в ней воды.

В 2017 году сервис Moona привлёк около одного миллиона долларов. Этого оказалось достаточно, чтобы выпустить продукт на рынок. Причём продукт недешёвый. Подушка Moona стоит $399.

Учебный центр гигиены сна

Sleepio при первом запуске просит выбрать одну из предложенных целей ("Хочу быстро засыпать", "Хочу не просыпаться ночью", "Хочу просыпаться и чувствовать себя отдохнувшим" и т.д.). Затем нужно указать промежуток, на протяжении которого человека беспокоит тот или иной вопрос. Третий этап — анкетирование.

На основе полученных данных сервис расскажет пользователю о природе его расстройства сна и предложит несколько базовых советов. Например, если человеку мешают уснуть тревоги о незаконченных делах, Sleepio предлагает составлять перед сном список невыполненных задач. Следом нужно прикинуть примерный план выполнения этих дел. Список рекомендуется держать рядом с кроватью. Если мысли о будущем снова будут мешать спать, можно посмотреть на него и убедиться, что всё под контролем.

Если же и это не поможет, специалисты Sleepio, в список которых входят американские и английские психотерапевты и учёные, помогут составить персональную программу. Но уже, разумеется, за деньги.

В формате мобильного приложения Sleepio доступно только на iOS. Однако владельцам Android-устройств ничего не мешает воспользоваться веб-версией сервиса.

Новое начало под свинцовым одеялом

Многие люди предпочитают спать под лёгкими, едва ощутимыми одеялами, которые не сковывают движений. Ведь считается — чем мягче, тем комфортнее. Но вот какая ирония — исследования показывают, что именно тяжёлые одеяла обладают успокаивающими свойствами и помогают людям быстро засыпать. В некоторых регионах специалисты прямо-таки рекомендуют тяжёлые одеяла людям с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), аутизмом и хронической бессонницей.

Прознав это, австралийский стартап Calming Blankest решил поставить производство специальных аксессуаров для спальни на поток. Одеяла этой компании выпускаются в разных вариантах весом от 4,5 до 9 кг. Утяжеление достигается за счёт равномерного распределения маленьких стеклянных шариков внутри. Обшивка, несмотря на солидный вес, остаётся мягкой.

Стоит тяжеловес от мира сонных гаджетов от 143 до 199 фунтов стерлингов.

Засыпай играючи

Loona — это iOS-приложение от белорусской студии, создавшей ранее хитовое приложение MSQRD. В отличие от вышеперечисленных утилит, Loona представляет из себя не столько список методик и практик по улучшению сна, сколько набор мини-игр.

Каждая игра делится на несколько эпизодов — по одному на каждый вечер. Все они объединяются сквозным сюжетом. В свою очередь, каждый эпизод включает в себя интерактивные элементы, фрагменты повествования и музыкальную паузу.

Под интерактивными элементами подразумеваются простые задания, провоцирующие человека на медитативные действия. Например, в одной сцене пользователя просят закрасить определённую область экрана, в другой — коснуться определённых объектов на изображении и т.д.