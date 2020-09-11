Каждый может заработать на Apple? Как стать совладельцем компании за $2 трлн и не прогореть

Акции Apple медленно оправляются от спада. Кажется, что сейчас один из лучших моментов, чтобы стать владельцем ценной бумаги самой дорогой компании в мире. Да вот всё равно как-то жалко денег и страшно влезать в эту историю. Если вы рассуждаете так же, то этот материал для вас. Разбираемся на примере Apple, как работает фондовый рынок, каких брокеров нужно бояться и как не нарваться на жуликов в начале трейдерского пути.

Что такое акция и биржа?

Для начала разберёмся с базовыми понятиями. Что есть акция? Чтобы развиваться, компании Apple нужны деньги. Продажи iPhone и сервисов — это, конечно, хорошо, но мало. Поэтому Apple нужны инвестиции. Чтобы получить доступ к инвестициям, компания должна выйти на фондовую биржу.

Выход на биржу называется Initial public offering (IPO). Этот процесс делится на четыре этапа. Но только на первом, подготовительном, компания и аналитики прикидывают стоимость акций. На цену влияет множество факторов — начиная от актуальности продуктов компании и заканчивая имиджем её топ-менеджмента.

Само слово "биржа" подразумевает, что на ней что-то продают и что-то покупают. В конкретном случае Apple продаёт свои акции. Акция — это документ, который закрепляет за покупателем право собственности. То есть человек, купивший акцию концерна Apple, становится её совладельцем.

Фондовых бирж много: Нью-йоркская фондовая биржа, Nasdaq, Японская биржевая группа и т.д. Apple, как и подавляющее большинство других технологических компаний, размещается на бирже Nasdaq.

А зачем вообще покупать акции?

В обмен на деньги людей Apple обещает выпускать iPhone ещё лучше, нравиться потребителям ещё больше и держаться от политики ещё дальше. Всё это гарантирует Apple рост капитализации, то есть суммарную стоимость всех акций компании, включая те, которыми владеют инвесторы.

Таким образом, капитал последних растёт вместе с ростом Apple. Зачастую такой рост быстрее, чем, например, рост непоколебимых банковских депозитов. Собственно, именно поэтому инвестиции часто позиционируются как источник пассивного дохода.

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Что отнюдь не бессмысленно. Например, 9 марта акция концерна Apple стоила $66,5, а сегодня (спустя полгода) — уже $120. Рост — почти вдвое. Для сравнения — средняя ставка по рублёвым вкладам в России около 5%.

Не стоит забывать и про дивиденды. Некоторые компании по итогам успешного сезона (года, квартала, месяца) или крупной сделки платят дивиденды — долю от прибыли. Её делят между всеми акционерами, и в итоге каждый владелец акций получает бонус.

Так, например, в первом квартале Apple выплатила дивидендов на $3,5 млрд. В итоге каждый акционер получил по $0,77 на одну ценную бумагу. Сразу отметим, что в случае с компанией Apple получение дивидендов — это скорее приятный бонус, а не самоцель. Для заработка на дивидендах продвинутые инвесторы покупают специальные акции, которые так и называются — дивидендные.

В то же время стоит помнить, что, какой бы Apple ни была надёжной (её акции начиная с 1980-го год от года только росли), фондовый рынок динамичен. То есть даже такие гиперстабильные компании, как Apple, в краткосрочной перспективе могут принести убытки. Поэтому, вероятно, начинающим инвесторам не стоит рассматривать акции как источник прибыли в краткосрочной перспективе.

Многие пишут, что на бирже есть и другие опасности

Страшилок про куплю-продажу ценных бумаг в Сети много. Большая их часть была написана и рассказана где-то шесть-семь лет назад. Примерно в то время, когда в Россию зашли печально известные форекс-брокеры — игроки валютной биржи. Именно форекс-брокеры в широком смысле познакомили русского человека с понятиями вроде "брокер", "трейдер", "биржа". Познакомили и придали им негативную коннотацию.

— "Форекс" — это очень больная тема. В стране есть пять форекс-дилеров с лицензией Центробанка. Остальные работают нелегально. Это не значит, что все они жулики. Но, имея с ними дело, рассчитывать на серьёзную правовую защиту не стоит. Большая часть форекс-брокеров — это пирамиды или другие нечестные схемы, — рассказал Алексей Коренев, аналитик АО "ФИНАМ", крупнейшей в России брокерской компании.

Опознать корыстного форекс-брокера легко. Во-первых, нужно проверить наличие государственной лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Она может быть выдана только Центробанком России или Федеральной службой по финансовым рынкам. Её подлинность довольно легко проверить в соответствующем реестре Центробанка . Если лицензия выдана в другой стране, в случае конфликта клиенту будет крайне сложно найти виноватого. И ещё сложнее будет с него что-либо спросить.

Во-вторых, обратите внимание на рекламу. Если она навязчивая, то лучше пройти мимо организации. Под такой рекламой в первую очередь подразумеваются обещания несусветных богатств в короткие сроки. Обычно промоматериалы легальных брокеров обходятся без конкретных цифр в прогнозах прибыли.

В-третьих, к клиенту сразу приставляют наставника или консультанта. — Поначалу он даёт действительно полезные советы, но потом загоняет человека в убытки, — говорит Алексей Коренев. По его словам, форекс-биржа в России — "далеко не самая приветливая среда для начинающего трейдера".

Мне говорили, что фондовая биржа лёгкая, пойду туда

И так тоже думать не совсем правильно. Риски быть обманутыми на фондовом рынке минимальны, однако есть вероятность, что человек сработает непрофессионально. — Я бы не сказал, что фондовая биржа лёгкая. Всем кажется, что купить и продать акцию достаточно, чтобы деньги потекли рекой. Однако, чтобы успешно торговать, нужно очень серьёзно разбираться в вопросе, — говорит Коренев.

В частности, по его словам, нужно уметь заниматься фундаментальным анализом: оценивать финансовые показатели компании, её потенциальную справедливую стоимость и т.д. Вопрос профессионализма решается обучением. Но обучением доступным.

— Большинство крупных брокерских компаний имеют учебные центры, в которых преподают по крайней мере азы инвестирования. Так, чтобы человек не путался в терминах и понимал, что он делает, — рассказал эксперт АО "ФИНАМ".

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Рассматривать фондовый рынок в качестве альтернативы банковским вкладам, по словам Алексея Коренева, можно, но с большими оговорками. Даже при покупке акций постоянно растущих компаний вроде Apple и Coca-Cola стоит помнить, что рынок реагирует на мировые события. То, что сегодня кажется незыблемым, завтра может прогнуться под новые реалии.

— Горизонт в два-три месяца не всегда является достаточным. Допустим, вы купили акцию Coca-Cola или Apple, а следом началась коррекция, которая может занять полгода и больше. Вам придётся ждать, пока акция не выйдет в плюс. Но, покупая акцию компании, вы покупаете не какую-то фикцию, а становитесь её совладельцем. То есть вам полагаются и дивиденды, которые в среднем равны 3–4%, — пояснил эксперт, отметив, что, рассматривая инвестиции как источник пассивного дохода, не стоит надеяться на сиюминутную выгоду. — Депозиты денег не приносят, а на рынке акций заработать можно, — заключил он.

Сложно. А есть какие-нибудь универсальные советы начинающим трейдерам?

Есть. Эксперт выделил несколько таких рекомендаций. 1. Не торговать на последние деньги. — Используйте ту часть денег, которую в случае чего можно потерять или подождать, пока акции не вырастут в цене, — говорит аналитик АО "ФИНАМ". 2. Готовьтесь к тому, что в некоторых случаях прибыль придётся ждать очень долго. Фондовый рынок постоянно растёт и оправляется даже от сильных кризисов. На сегодняшний день акции практически всех крупных компаний отыграли откат, случившийся в 2008 году. На это ушли годы, но в итоге они всё равно принесли прибыль. — Здесь выигрывает терпеливый, — говорит Алексей Коренев. 3. Готовьтесь учиться. Да, брокеры предлагают сегодня услуги, когда клиентам не приходится делать ничего. Однако это всегда стоит денег. А расходы снижают эффективность инвестиций. 4. "Форекс" лучше обходить стороной до тех пор, пока инвестор не сможет работать с акциями самостоятельно.

Понял. Я всё ещё хочу стать трейдером. С чего мне начать?

Выбрать оптимальную сумму инвестиций и определиться с брокером. Брокер — это посредник между трейдером и биржей, своего рода интерфейс, который позволяет взаимодействовать человеку с рынком. Вот как выбрать брокера. 1. Ориентируйтесь на компании с давней историей и громким именем. — Таких в России не больше двух десятков. В первую очередь могут рассматриваться все крупные банки и старые брокерские фирмы, — говорит Алексей Коренев.

2. К слову об истории. Совершенно не лишним будет посмотреть, были ли к брокеру претензии со стороны Центробанка. Это важнее отзывов в соцсетях и на форумах, поскольку в Интернете всегда найдутся недовольные. К тому же отзывы легко покупаются.

3. Изучить тарифы. — Они у всех разные, но если приглядеться, то в среднем по расходам получается одно и то же. Просто потому, что брокеры находятся в условиях, при которых нельзя позволить себе слишком халявные тарифы и слишком грабительские, — говорит эксперт. Надо изучить нюансы и сделать выбор, исходя из приоритетов.

4. Посмотреть торговую платформу, поскольку не все брокеры пользуются чем-то универсальным, а создают собственное программное обеспечение. Сейчас в тренде мобильные приложения, но эксперт относится к ним со скепсисом. — С компьютера-то иной раз сложно. Не просто так ведь профессионалы имеют перед собой вплоть до восьми мониторов. С их помощью они видят весь рынок, — говорит представитель АО "ФИНАМ". Между тем он отметил, что зачастую приложение хорошо подходит для сбора информации: отслеживания котировок, чтения аналитики и т.д.